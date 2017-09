Mehdi Bayat: “Geen EK in België? Niet erg”

Bij de voetbalbond geloven ze steeds minder in het Eurostadion en het EK 2020 in Brussel. Dat zegt nu ook Mehdi Bayat, lid van de raad van bestuur.

“Ik ben voorstander van een nationaal stadion. Het is belangrijk om dergelijke infrastructuur te hebben”, zegt Bayat. “Maar ik leid een voetbalclub (Charleroi, nvdr.) en weet wanneer het ingewikkeld wordt om zulke dossiers nog te doen slagen. Technisch wordt het moeilijk om dat stadion tijdig af te krijgen. Maar dat EK mislopen is ook niet erg. Er zullen nog andere mogelijkheden zijn in de toekomst.” Nochtans zou ons land een slecht figuur slaan bij de UEFA, die nadenkt over alternatieven – Stockholm, Cardiff, Lille of een herverdeling over de twaalf speelsteden.

Van rondtoerende Rode Duivels, bij gebrek aan een vast stadion, is Bayat geen fan. “Als de clubs stadions voor 45.000 man hebben, ben ik pro. Maar dat is niet zo. En amper 20.000 tickets per match verkopen, daar zit ik niet op te wachten. Dat zou voor een gat in de financiën zorgen.”