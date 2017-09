Sterke Belgische beloften verzuimen te scoren tegen Turkije

Leuven - België is dinsdag in het stadion van OH Leuven op de tweede speeldag van de kwalificatieronde voor het EK U21 in 2019 niet verder geraakt dan een doelpuntenloos gelijkspel tegen Turkije.

Bondscoach Johan Walem gunde Zinho Vanheusden (Inter Milaan) en Orel Mangala (Stuttgart) hun debuut als belofteninternational in een partij waarbij enkel de Belgen gekomen om te voetballen. Wolfsburg-spits Dimata miste in het slot een unieke kans op de winning goal.

Eind maart trapten de jonge Duivels de kwalificatiecampagne af met een zuinige 2-1 zege tegen Malta. Naast Turkije zitten ook Hongarije, Cyprus en Zweden in de poule van België. Op 6 oktober komen de Zweden op bezoek, drie dagen later zakken de Belgen af naar Cyprus.

De troepen van Walem voeren met 4 op 6 de stand in groep 6 aan. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.