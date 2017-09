Dolle taferelen in Syrië na doelpunt in blessuretijd, commentator barst in tranen uit

Syrian commentator breaks into tears after Omar Al-Somah's historic goal against Iran. Goosebumps. pic.twitter.com/MSUC2IBCD0

In het door oorlog geteisterde Syrië was er dinsdagavond toch plaats voor een beetje dolle vreugde. Het land kwalificeerde zich voor de barrages van het WK voetbal door in de 92e minuut de gelijkmaker te scoren op het veld van Iran. De Syrische commentator ging helemaal door het lint en werd tot tranen toe bewogen.

Syrië, dat 2-2 gelijkspeelde bij het al geplaatste Iran, eindigde als derde in groep A mag zich opmaken voor een dubbel barrageduel tegen de nummer drie van groep B in de Aziatische zone. Dat wordt Australië. De winnaar van deze play-off speelt een intercontinentale play-off tegen de nummer vier uit de CONCACAF-zone. Dat kunnen kleppers als Argentinië, Chili of Uruguay worden.

De kans dat Syrië zich dus effectief plaatst voor het WK is klein, maar dat mocht de pret voor de geteisterde Syriërs dinsdagavond alvast niet drukken.

Dolle taferelen in Damascus Foto: EPA-EFE

