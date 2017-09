“Ik heb moeten vechten voor mijn Belgen”

Besnik Hasi (45) is aan zijn tweede job bezig sinds zijn ontslag bij Anderlecht. Bij de Griekse kampioen Olympiakos heeft hij zes ‘Belgen’ onder zijn hoede, onder wie Björn Engels, Silvio Proto en Vadis Odjidja. Hasi startte met zes op zes en kwalificatie voor de Champions League, maar bij een club die vorig seizoen vier trainers had, betekent dat niets. “Ik laat mijn dochters gewoon in België naar school gaan.”