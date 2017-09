Italië op weg naar WK-barrages, Turkije en IJsland maken het héél spannend in Groep I

IJsland en Turkije hebben dinsdag op de achtste speeldag van de WK-kwalificatieronde een uitstekende zaak gedaan. De IJslanders boekten in Reykjavik dankzij een 2-0 overwinning tegen rechtstreekse concurrent Oekraïne. Cenk Tosun smeerde groepsleider Kroatië in Turkije een 1-0 nederlaag aan. Alles ligt daardoor op een zakdoek in groep I. In Groep lijken de kaarten na zeges van Spanje en Italië geschud. In Groep D is Servië op weg naar het WK. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks, de tweedes spelen nog play-offswedstrijden.

Groep G: Spanje en Italië op weg naar eerste en tweede plaats

Na de zware 3-0-nederlaag op het veld van Spanje van afgelopen zaterdag heeft Italië zich dinsdagavond herpakt met een 1-0-thuiszege tegen Israël. De Squadra Azzurra speelde allesbehalve een overtuigende partij in het Mapei Stadium, maar won wel verdiend. Ciro Immobile scoorde vlak na de rust met het hoofd het enige doelpunt van de match. Bij Israël stond Lior Refaelov - van wie vandaag duidelijk werd dat hij bij Club Brugge blijft - 90 minuten op het veld. De aanvallende middenvelder speelde een verdienstelijke partij. Door die zege is Italië nu zo goed als zeker van de tweede plaats in Groep G, die recht geeft op barrages. Het heeft op twee speeldagen van het einde zes punten meer dan Albanië, de derde in de stand.

De groepswinst is zo goed als zeker voor Spanje, dat schietoefeningen hield tegen voetbaldwerg Liechtenstein. Op bezoek bij de bergstaat won Spanje met maar liefst 0-8. Morata en Aspas maakten elk twee goals. De overige doelpunten kwamen van Sergio Ramos, Isco, David Silva en Göppel. Voor Spanje volstaat een thuiszege tegen Albanië op 6 oktober voor de groepswinst.

Groep I. Turkije en IJsland maken het opnieuw bijzonder spannend.

In Groep I ligt alles opnieuw helemaal open na een 1-0-overwinning van Turkije tegen leider Kroatië. Het winnende doelpunt kwam na 75 minuten van Besiktas-spits Cenk Tosun. Kroatië was nochtans naar het Atatürk-stadion afgezakt met vedettes Modric, Perisic, Mandzukic en Kalinic.

Kroatië deelt nu de leiding met IJsland, dat thuis met 2-0 won van Oekraïne. Sterspeler Gylfi Sigurdsson (Everton) tekende daar voor beide goals. Niets is echter beslist in deze poule want amper twee punten achter Kroatië en IJsland delen Turkije en Oekraïne de derde plaats. Met nog onder meer Turkije - IJsland en Oekraïne - Kroatië op het programma zal alles beslist worden op de twee laatste speeldagen.

Groep D. Servië op weg naar het EK

Servië is goed bezig om zich voor het eerst sinds het WK van 2010 in Zuid-Afrika nog eens te plaatsen voor een groot toernooi. De Serviërs deelden rechtstreekse concurrent Ierland een tik uit door met 0-1 te gaan winnen in Dublin. Met dank aan een doelpunt van Aleksandar Kolarov in het begin van de tweede helft. Bij Servië viel Gent-verdediger Stefan Mitrovic in de tweede helft in en zat Anderlecht-speler Ivan Obradovic 90 minuten op de bank.

Wales profiteerde optimaal van het puntenverlies van de Ierse buren. De killer van de Rode Duivels op het EK in Frankrijk zette Moldavië opzij met 0-2. Doelpunten van Robson-Kanu en Aaron Ramsey, diep in de tweede helft. In groep D staat Servië met 18 punten comfortabel aan de leiding, gevolgd door Wales (14) en Ierland (13). Oostenrijk (9) moet na een 1-1 gelijkspel tegen Georgië de rol lossen.

