Besnik Hasi: “Voor Engels heeft Olympiakos de grootste inspanning in jaren geleverd”

Besnik Hasi (45) is aan zijn tweede job bezig sinds zijn ontslag bij Anderlecht. Bij de Griekse kampioen Olympiakos heeft hij zes ‘Belgen’ onder zijn hoede, onder wie Björn Engels, Silvio Proto en Vadis Odjidja. Hasi startte met zes op zes en kwalificatie voor de Champions League, maar bij een club die vorig seizoen vier trainers had, betekent dat niets.

Besnik Hasi leidt een klein stukje België in Griekenland. Liefst tien spelers met een Belgische link contacteerde hij bij zijn nieuwe club, er voetballen er nu zes onder zijn leiding: Björn Engels, Silvio Proto, Vadis Odjidja, Guillaume Gillet, Marko Marin (ex-Anderlecht, reeds vorig seizoen aangetrokken) en Mehdi Carcela (ex-Standard). Straks zien we hen aan het werk in de groepsfase van de Champions League, waarin ze het opnemen tegen Barcelona, Juventus en Sporting Lissabon.

Je hebt een risico genomen door zoveel Belgische spelers te transfereren.

“De transfers hebben niets met nationaliteit te maken, maar met het feit dat ik hen ken. Men verwacht direct ­resultaten van mij, dan moet je geen onbekende spelers ­nemen.”

Waarom haalde je Vadis Odjidja?

“Meteen nadat ik getekend had, heb ik van hem een prioriteit gemaakt. Het was niet makkelijk om hem te halen, aangezien hij nog onder contract lag. Ik vind dat hij het verdient om op zijn minst gevolgd te worden door bondscoach Roberto Martinez. Hij is echt veranderd. Hij stelt niet langer anderen in vraag, maar zichzelf. Hij is niet meer geblesseerd, is fysiek zeer sterk en vooral: er zit diepgang in zijn spel. Ik weet dat de Rode Duivels veel goede middenvelders hebben, maar ik zie niemand met zijn profiel. Olympiakos is een grote club en speelt Champions League, dat kan Vadis helpen.”

De club heeft 7 à 8 miljoen euro betaald voor Engels. Dat was de prijs die op het hoofd van Defour stond.

“Je moet niet alle bedragen geloven die genoemd worden, maar de club heeft voor Engels de grootste financiële inspanning in jaren geleverd. Het doel is om hem met een meerwaarde te kunnen verkopen. Hij heeft hetzelfde profiel als Retsos, de talentvolle verdediger die we hebben verkocht (voor 22 miljoen euro aan Leverkusen, nvdr.).”