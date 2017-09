Mysterieuze pornokoning wordt baas bij STVV

Komt STVV binnenkort in handen van de keizer van de Japanse porno? De groep DMM.com heeft al twintig procent van de aandelen en laat de club momenteel doorlichten. De stichter is Takashitsukasa - Keishi - Kameyama, een mysterieuze man die zijn eerste miljoenen verdiende met de productie, de verhuur en de verkoop van video’s voor volwassenen.

In juni nam het Japanse DMM.com al twintig procent van de aandelen van STVV over van Roland Duchâtelet en zijn partner Marieke Höfte. Langs officiële zijde wordt het ontkend, maar bronnen binnen de club beweren dat het scenario voor een totale overname al enige tijd klaarligt. De vraag is niet óf, maar enkel wanneer het verder uitgerold wordt.

Intussen stuurde DMM al twee gezanten naar Stayen. Andrei Pinto, een Braziliaanse Japanner, bemant tegenwoordig een kantoortje aan de Tiensesteenweg om vandaar de club te bestuderen. Masahiro Shimoda streek neer als cotrainer van de beloften, maar de man was eerder al technisch directeur van de Japanse voetbalbond en coach van de nationale U20. Nog meer Japanners zijn de jongste weken op bezoek geweest.

Miljardenimperium

De grote man achter Digital Media Mart (DMM) is Keishi Kameyama (56). Na zijn studies nam hij eerst wat kleine jobs aan als uitbater van een videotheek en van het cafetaria van een zwembad. Maar met Hokuto, de voorloper van DMM, stapte hij in de business van seksvideo’s en al gauw werd hij de grootste in Japan. In een land met 125 miljoen inwoners praat je dan over een omzet van meer dan 100 miljoen euro per jaar.

Maar na de hoge pieken rond 2006 verslapte de videoverhuur, kreunend onder de concurrentie van het internet. Met DMM koos Kameyama voor diversificatie. In amper een decennium bouwde hij die groep uit tot een miljardenimperium. Of Kameyama ooit op Stayen zal opduiken, is twijfelachtig. De man schuwt de publiciteit en schermt zijn privéleven af. Interviews geeft hij zelden en als hij al eens een fotograaf toelaat, mag die niet zijn hele gezicht vastleggen. Kwestie van de yakuza, het gevreesde misdaadsyndicaat, niet op ideeën te brengen.