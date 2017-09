Wereldgoal en koppige hond in gelijkspel tussen Colombia en Brazilië

Ook in Zuid-Amerika naderen de kwalificaties voor het WK voetbal stilaan het einde. Op de zestiende speeldag (van de achttien) hielden Colombia en Brazilië elkaar in evenwicht. In het Estadio Metropolitano Roberto Meléndez van Barranquilla werd het 1-1 na een wereldgoal van Willian op slag van rust en een kopbaldoelpunt van Falcao vlak erna.

Met 36 punten uit 15 wedstrijden was Brazilië al langer zeker van een WK-ticket. Toch trad het met een sterke elftal - inclusief Neymar - aan op het veld van Colombia, de tweede in de stand. Bij de Colombianen geen plaats in de wedstrijdkern voor Carlos Bacca of José Izquierdo. Met James Rodriguez, Juan Cuadrado en Radamel Falcao stond er natuurlijk wel héél wat ander schoon volk in de Colombiaanse aanval.

Een paar miljoen op het veld? Deze hond trekt er zich niets van aan! 🐕 #COLBRA pic.twitter.com/uB3ZAUTy5X — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 5 september 2017

Toch was het Brazilië dat in de eerste helft domineerde. Maar het vizier van Neymar en co stond niet scherp. Het de hulp nodig van een hond - jawel - om op voorsprong te komen. Vlak voor de rust kwam de viervoeter het veld op gelopen en het duurde een paar minuten voor het beestje van het veld was verdreven. De concentratie bij de thuisploeg was even verstoord en Brazilië sloeg genadeloos toe. Neymar legde een diepe bal perfect terug tot bij Willian, die er met een fabelachtige trap 0-1 van maakte.

Na de rust nam de thuisploeg het commando over. De onvermijdelijke Radamel Falcao verzilverde het enthousiasme in de 56 minuut met een fraaie gelijkmaker. De spits van Monaco kopte een voorzet vanop links perfect via de grond voorbij keeper Alisson in de rechterhoek. Even later kwam James Rodriguez nog dicht bij een twee Colombiaanse goal, maar zijn sluwe vrije trap stuitte op de binnenkant van de paal.

Foto: AP

Brazilië gaat als groepswinnaar naar het WK, Colombia telt op de tweede plaats nu twee punten meer dan Uruguay, dat later vannacht nog speelt tegen Paraguay. Ook Peru, Chili en Argentinië doen nog mee voor de tweede plaats.

