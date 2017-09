Mechelaar (23) hackt luchtvaartmaatschappijen om gratis te kunnen vliegen

Mechelen - Een 23-jarige man uit Mechelen is aangehouden omdat hij het afgelopen anderhalf jaar tientallen vliegtuigtickets wist te bemachtigen zonder te betalen. Hij deed dat door te hacken, onder meer in de systemen van American Airlines en Brussels Airlines, meldt VRT Nieuws.

Brussels Airlines was de eerste maatschappij die merkte dat ze gehackt werd door de Mechelaar, waarop een klacht werd ingediend. Uit het onderzoek bleek dat de man ook bij onder meer Lufthansa en American Airlines tickets ‘kocht’ voor vluchten zonder ervoor te betalen door te hacken in het systeem.

Hij gebruikte de tickets om gratis te reizen, maar deed het ook gewoon voor de kick, klinkt het. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket bevestigt dat de man aangehouden werd op verdenking van informaticabedrog en interne hacking. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. Tijdens een huiszoeking werden al computers en laptops in beslag genomen.

Opmerkelijk is dat het niet de eerste keer is dat de man door de mand valt voor hacking. Zo moet hij eind deze maand voor de rechter komen voor soortgelijke feiten tegenover Lufthansa. Als minderjarige had hij ook al eens toegeslagen bij het toenmalige bioscoopcomplex Utopolis. Hij hackte in hun systeem en kocht zo alle tickets in een bioscoopzaal zodat een vriend en hij alleen naar de film konden kijken.