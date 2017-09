Reclameborden bespieden u tijdens het shoppen

Brussel - Multinational JCDecaux heeft in Belgische winkelcentra reclameborden geplaatst met een camera. Zo probeert het bedrijf interessante info voor adverteerders te verzamelen, maar volgens privacyexperts is het onwettig. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws woensdag.

Dooh-tv, een bedrijf dat sinds vorig jaar eigendom is van JCDecaux, plaatste in shoppingcentra digitale reclameborden met een ingebouwd cameraatje dat het passerende publiek in de gaten houdt.

De camera’s in de reclameborden zouden geen beelden bijhouden, maar bewegingen tellen. Zo meten ze hoeveel personen naar de advertentie kijken, maar op basis van gelaatsuitdrukkingen zou er nog meer informatie geregistreerd worden.

Heilige graal

“Dat soort informatie is de heilige graal voor adverteerders”, zegt marketingdirectrice Veerle Colin van JCDecaux. “Het laat toe gericht te adverteren.” Bij het bedrijf noemen ze de camera’s liever “visuele sensoren”.

Privacyexperts zijn minder enthousiast. Het gebruik van camera’s in de publieke ruimte is aan strikte wetgeving gebonden. “Dit valt duidelijk niét onder toepassingen van de wet op bewakingscamera’s”, zegt Ronny Saelens, VUB-onderzoeker Privacyrecht. Ook de Privacycommissie meent dat de praktijk in strijd is met de wet en gaat contact opnemen met JCDecaux.