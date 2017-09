Postbedrijf wil pakketje niet meegeven aan deze bekende vrouw, omdat ze haar niet herkennen. Zie jij wie het is?

Bekende sterren zijn ook maar gewoon mensen. Toch leek een koerier van FedEx niet te geloven dat hij één van de bekendste popsterren ooit voor zich zou hebben. De vrouw die hij voor zich kreeg zag er heel wat minder glamoureus uit en daarom besloot hij haar het pakketje niet mee te geven. Tot grote frustratie van - de enige échte - Madonna zelf.

“Wanneer je de hele week ruzie gemaakt hebt met FedEx dat je wel echt Madonna bent en ze nog altijd je pakje niet willen vrijgeven”, schreef de ‘Material Girl’-zangeres op haar Twitterpagina bij een foto van zichzelf met een geïrriteerde blik in een dagelijkse outfit. Met één van haar eigen hits als hashtags, #BitchImMadonna.

When you've been arguing with fed-ex all week that you really are Madonna and they still won't release your package. ??!#bitchplease pic.twitter.com/UQdms69w49 — Madonna (@Madonna) September 5, 2017

Daarmee zet ze haar discussie met koeriersbedrijf FedEx te kijk voor de hele wereld. Het pakje had moeten aankomen bij de nieuwe thuis van de zangeres in Lissabon. De ster is naar Portugal verhuisd, omdat haar elfjarige zoon David een contract heeft getekend om te gaan voetballen bij Benfica. De Portugese tak van het koerierbedrijf geloofde er echter niks van.

De klacht op Twitter hadden ze wel gezien, omdat Madonna de naam van het bedrijf had vermeld. Maar op veel begrip kon de ster niet rekenen, integendeel. Ze kreeg droogjes een standaard tweetje terug: “Hoi, dit is Julie van FedEx. Ik wil graag helpen. Zend me alsjeblief jouw bestemming, bestelnummer en telefoonnummers in een privébericht. Dan kijk ik wat ik voor je kan doen.”

Hi, this is Julie. I would like to help. Please DM your delivery address, tracking & phone numbers. https://t.co/7vnSkvqx3r — FedEx Help (@FedExHelp) September 5, 2017

De tweet, afkomstig van het officiële account van de popster, heeft ondertussen al meer dan 12.000 shares en 55.000 likes verzameld. Maar of Madonna het pakketje nu eindelijk heeft gekregen, is nog altijd niet geweten.