Kim Kardashian poseert weer naakt, maar dit keer lijkt de timing niet toevallig

Kim Kardashian heeft op Instagram een naaktfoto van zichzelf in een boom gedeeld. De realityster postte de voorbije jaren wel vaker een foto van zichzelf in al haar glorie, maar dit keer lijkt de timing niet toevallig te zijn. Niet alleen viert ze daarmee de lancering van een fotoboek waar ze deel van uitmaakt, het lijkt ook een sneer te zijn naar Sharon Osbourne die haar in de Britse krant The Telegraph letterlijk een hoer noemde.

Ze stond al frontaal naakt op de cover van Paper Magazine en deelde eerder naaktfoto's van zichzelf op Instagram die strategisch werden beplakt met zwarte balkjes. Dit keer haalde Kim Kardashian echter sterretjes boven om een en ander te bedekken. De foto die ze nu op Instagram deelde, is letterlijk en figuurlijk een teaser voor een boek van modefotografen Mert and Marcus. Ze is naar eigen zeggen vereerd dat ze deel mag uitmaken van hun project.

Maar dat ze nu net die foto deelt, zou ook wel eens een reactie kunnen zijn op de uitlatingen van Sharon Osbourne in The Telegraph. Daarin haalde die andere realityster en vrouw van Ozzy ongemeen hard uit naar Kim Kardashian. "Die vrouwen leven van hun lichaam. Half LA is ermee naar bed geweest en alles wat ze doen, van de sex tape tot de doorzichtige jurken in plastic en hun fitnesskleding, alles gaat over seks. Als Kim haar lichaam aan de wereld wil tonen dan is dat oké. Maar dat is geen feminisme, dat is de hoer uithangen."

So honored to have been photographed by Mert and Marcus for their book new book! 20 years in the making! It's out Sept 7th #mertandmarcus @mertalas @macpiggott #taschen Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 5 Sep 2017 om 3:03 PDT