Mourinho over de transfer van Lukaku: “Neymar veranderde alles”

Jose Mourinho is maar wat blij dat Romelu Lukaku naar Manchester United is gekomen. En vooral dat de club de Rode Duivel kon betalen. In The Times slaat “The Special One” zichzelf daarvoor nog eens uitdrukkelijk op de borst: “We zijn heel slim geweest, want Neymar veranderde alles.”

Manchester United betaalde Everton al begin juli 85 miljoen euro voor Romelu Lukaku. Dat is opvallend vroeg in een transferperiode, waar vaak lang wordt gewacht in de hoop dat de prijzen nog zullen zakken, maar dat bleek een bewuste zet.

“Ik denk dat we heel slim waren”, zegt Jose Mourinho in een exclusief interview met The Times. “We dachten dat er iets kon gebeuren dat de markt voor altijd kon veranderen. En na Neymar veranderde alles - en in de slechte zin wat de prijzen betreft.”

Mourinho kreeg dus gelijk: enkele weken na de transfer van Lukaku sloeg PSG toe met 222 miljoen euro voor Neymar.

“Lukaku kost nu 165 miljoen euro”

“Ik denk dat Lukaku op 31 augustus 165 miljoen waard zou zijn geweest”, aldus Mourinho. “Neymar veranderde alles. Als de duurste transfer in de geschiedenis nog steeds Paul Pogba was geweest (105 miljoen euro, red.), denk ik dat Coutinho nu in Barcelona had gezeten voor 110 miljoen euro.” Liverpool vroeg nu... 200 miljoen euro.

United haalde ook al snel Nemanja Matic voor 44 miljoen bij Chelsea en Victor Lindelof voor 33,5 miljoen bij Benfica. “Lukaku en Matic zouden nu in totaal 218 miljoen hebben gekosten. Maar omdat we het in het eerste deel van de zomer hebben gedaan, was het veel minder.”

Manchester United staat na drie speeldagen alleen op kop in de Premier League met het maximum van de punten. Lukaku scoorde al drie keer.