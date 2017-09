Charlotte Vandermeersch gaat de liefde achterna naar Los Angeles

Charlotte Vandermeersch (33) vliegt tegenwoordig op en af tussen Vlaanderen en Los Angeles en daar heeft de liefde alles mee te maken. Haar vriend en regisseur Felix Van Groeningen (39) werkt er momenteel namelijk aan zijn eerste Amerikaanse film. "Ik kon mijn lief echt geen jaar missen hoor, daarom ben ik drie maanden bij hem gaan wonen", vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Charlotte Vandermeersch is momenteel te zien in '#hetisingewikkeld' op Vier en vertoeft weer op Vlaamse bodem, maar dat was de voorbije drie maanden wel eventjes anders. Ze verbleef namelijk in Los Angeles om bij haar vriend Felix Van Groeningen te zijn. Die is er al sinds begin dit jaar bezig met de opnames van 'Beautiful Boy', zijn eerste Amerikaanse prent. En omdat ze hem niet al te lang wou missen, vloog ze hem achterna.

"Binnenkort vertrek ik weer naar LA voor een paar maanden. Op het einde van dit jaar is de film klaar en komen Felix en ik definitief terug naar hier. Of normaal gezien toch. In de VS hang ik de toerist uit, want ik heb geen werkvergunning", vertelt ze.

Al blijft Hollywood natuurlijk wel een droom voor heel wat acteurs en actrices, ook iets waar zij wel voor zou openstaan. "Ik heb nu wel veel mensen leren kennen, dus wie weet komt het er toch eens van. Dat zou geweldig zijn."