Belgisch model maakt comeback in Victoria's Secret-modeshow

In 2015 mocht Leila Nda al eens opdraven in de modeshow van Victoria's Secret, maar het jaar nadien was ze niet bij de gelukkigen. Dit jaar maakt de Brusselse met Burundese roots echter haar comeback.

De nieuwe show van Victoria's Secret, die dit keer in Shanghai zal plaatsvinden, krijgt stilaan wat meer kleur. Dit jaar valt vooral de diversiteit aan modellen op en daar zorgt ook onder andere de Belgische Leila Nda voor. De 27-jarige Brusselse verhuisde op 10-jarige leeftijd naar ons land vanuit Burundi.

Zelf is ze in elk geval opgetogen met het nieuws. Op Instagram deelde ze een foto van zichzelf vanop de editie in 2015. "Ik kan niet uitdrukken hoe blij ik ben. Al het harde werk is niet voor niets geweest en ik heb geleerd om nooit op te geven. Ik ben ervan overtuigd dat alle dromen waarheid worden, zelfs al duurt dat even", klinkt het.

Zo is de Belgische eer toch verdedigd tijdens het populairste mode-event van het jaar. Al loopt natuurlijk ook Stella Maxwell mee en die werd in Brussel geboren in een Noord-Iers gezin.