Interlands afgewerkt: Brazilianen met privéjets en zingende Neymar terug naar Europa

Na een alweer geslaagde interlandbreak, worden de Braziliaanse international in Europese loondienst zo snel mogelijk weer bij hun club verwacht. En dus vertrokken enkele privéjets met aan boord een gigantisch kapitaal. Een vliegtuig met onder meer Coutinho aan boord vloog naar Manchester, Neymar toonde op een vliegtuig richting Parijs dan weer zijn zangtalent.

Het gebeurt wel vaker dat Europese clubs de krachten bundelen om hun internationals zo snel mogelijk weer op de club te krijgen en dat ze samen (dure) privé-jets inschakelen.

Chelsea-speler Willian zette een foto op Instagram waarop te zien is hoe Philippe Coutinho, Roberto Firmino (Liverpool), Fernandinho, Gabriel Jesus en Ederson (Manchester City) samen terugkeren naar Engeland. Coutinho keert na zijn transfersoap dus terug naar Liverpool, waar hij dit seizoen nog niet in actie kwam na zijn geflirt met Barcelona. The Reds lieten de Braziliaan niet gaan en plakte een prijs van maar liefst 200 miljoen op het hoofd van hun smaakmaker die nochtans een transferverzoek had ingediend. Het wordt afwachten of hij de knop weer kan omdraaien op Anfield Road.

Neymar trok dan weer naar Parijs samen met PSG-ploegmaats Thiago Silva, Dani Alves en Marquinhos, Filipe Luiz (Atletico Madrid) en Jemerson (Monaco). En het was er leuk, met een zingende Neymar: