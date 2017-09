Buurvrouw is het beu dat ballen in haar tuin belanden en neemt wel erg drastisch besluit: match stilgelegd

Een incident uit het Franse amateurvoetbal gaat de wereld rond. Het is dan ook herkenbaar: een lokale voetbalclub leeft in onmin met enkele buren die het beu zijn dat er tijdens trainingen en wedstrijden ballen in hun tuin belanden. Deze keer nam de buurvrouw in kwestie een wel erg drastisch besluit: ze ging tijdens een wedstrijd ostentatief in het midden van het veld zitten, waardoor de wedstrijd moest worden afgelast...

Het gebeurde in de wedstrijd tussen Juillan Moni Sports Football en Tarbes FC. Na 65 minuten stapte de buurvrouw in kwestie resoluut het veld op met een stoel onder de arm en zette zich ostentatief op de middenstip, tot grote verbazing van de spelers en de supporters.

Het bestuur probeerde de vrouw nog op andere gedachten te brengen maar tevergeefs en de scheidsrechter besloot na drie kwartier en een tussenkomst van de plaatselijke politie dan ook de match stil te leggen.

De burenruzie sleept al langer aan, zo zou de buurvrouw al een financiële regeling hebben voorgesteld: 2 euro per bal of 20 euro per maand. Iets wat de voetbalclub niet zag zitten, waarna de vrouw dan maar besloot om drastische maatregelen te nemen. Afwachten wat het wordt bij de volgende thuiswedstrijd...