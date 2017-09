Stephan Van Der Heyden (ex-Club) trekt als assistent-coach naar Macedonië

Stephan Van Der Heyden heeft een nieuwe uitdaging beet. De Oost-Vlaming tekende woensdag een tweejarig contract als assistent-coach bij Vardar Skopje, dat vorige maand Cedomir Janevski aantrok als nieuwe hoofdcoach.

“Ik kijk heel erg uit naar dit nieuwe avontuur”, postte Van Der Heyden op zijn persoonlijke LinkedIn-pagina.

De 48-jarige Van Der Heyden kwam als voetballer uit voor SK Beveren (1987-1991), Club Brugge (1991-1996), het Nederlandse Roda JC (1996-1997 en 1998-1999), het Franse Lille (1997-1998), Germinal Beerschot (1999-2001) en Capellen (2001-2002). Nadien was hij assistent bij Beveren (2009), Lokeren (2010-2011) en Club Brugge (2013-2017). Met het vertrek van Michel Preud’homme bij Club Brugge deze zomer, kwam er ook een einde aan de periode van de viervoudig Rode Duivel bij blauw-zwart.

Vardar Skopje pakte vorig seizoen zijn tiende landstitel in Macedonië. Het team plaatste zich na een zege over twee wedstrijden tegen het Turkse Fenerbahçe voor de groepsfase van de Europa League, waar het het Spaanse Real Sociedad, het Russische Zenit en het Noorse Rosenborg treft. Eerder dit seizoen in de voorronde van de Champions League schakelden de Macedoniërs eerst het Zweedse Malmö uit om nadien te sneuvelen tegen het Deense FC Kopenhagen.

Van Der Heyden treft in de spelerskern met doelman Pachovski (ex-Beerschot en Mechelen), verdediger Grncarov (ex-Gent en Lierse) en spits Stojkov (ex-La Louvière) drie oude bekenden van de Jupiler Pro League.