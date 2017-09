Politie bibbert nog na: “We waren doodsbang toen we deze ballonnen moesten weghalen”

Aan een riooldeksel in een verlaten straat hangt een rode ballon. Hij wiegt heen en weer in de wind. Een onschuldig zicht, zo zou je denken. Maar de ballonnen, die overal opdoken in een kleine buurt in Pennsylvania, jaagden de agenten de stuipen op het lijf.

Foto: it

De Lititz Borough Police Department laat aan de grapjas weten “dat we doodsbang waren terwijl ze de ballonnen verwijderden”. Een verwijzing naar horrorfilm IT, zo begrepen immers enkele van de agenten, die binnenkort in de bioscoop te zien is.

De film, gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver, gaat over een clown, die kinderen naar putdeksels lokt door er rode ballonnen aan te hangen. Wanneer ze daar aankomen, laten de beelden zien waarom er het label “horror” is opgeplakt.

Video: IT

Stoppen

“We hebben niet geteld hoeveel ballonnen het waren, maar het waren er zeker meer dan twintig. Ze hingen door het hele centrum en nog ver buiten de stad”, aldus de politie in een Facebookpost. Hoewel de agenten er vanuit gaan dat het om een grap gaat en ze die ook wel kunnen appreciëren, vragen ze toch om er mee op te houden. “Iemand moet dat ook opruimen. We hebben er tientallen weggehaald, maar er zijn er nog veel meer. Dat vraagt tijd.”

Het politiekorps wil ook waarschuwen dat ze niet over alle verwijzingen naar de clown zo mild zullen zijn. Het zou wel eens kunnen dat er meer mensen zich gaan verkleden in een moordlustige clown, zeker met Halloween en dat kan voor heel wat paniek en trauma’s zorgen...