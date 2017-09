Nederlandse student eet al 16 maanden enkel fruit: “Ik wil hier voor altijd mee doorgaan”

De 22-jarige Mees Vulling uit Leiden zweert bij fruit. “Ik eet honderd procent fruit, 95% van de tijd,” aldus de student in het Nederlandse Algemeen Dagblad. De jongen zelf vindt zijn levensstijl niet ongezond, ook al beseft hij dat diëtisten en dokters daar anders over denken. De Vlaamse sportdiëtiste Stephanie Scheirlynck waarschuwt alvast voor de gevaren van een fruitdieet. “Op een gegeven moment zal hij gigantisch in de problemen komen vrees ik.”

Het lievelingsfruit van Mees Vulling (22) is meloen. De jongen eet hier soms wel acht kilo per dag van. “Ik neem gewoon een meloen, een mes en een lepel mee naar school,” legt Mees uit. De jongen eet naar eigen zeggen bijna zo goed als enkel fruit.

“Soms eet ik wat noten, zaden of bladgroen. Maar daar krijg ik niet dusdanig veel van binnen dat ik het als een deel van mijn dieet beschouw. Sla eet ik heel af en toe, als ik er zin in heb. Maar meestal heb ik zin in fruit.” Ook drinken doet hij bijna niet. “Heel soms wat water, maar ik haal al mijn hydratatie uit waterrijk fruit zoals watermeloenen.”

Overal fruitbomen planten

Hij post hierover ook regelmatig op Instagram, omdat hij mensen wil laten nadenken over wat ze in hun lichaam stoppen.

“Ik denk dat de wereld heel mooi zou zijn als iedereen op deze manier eet. Als we overal fruitbomen zouden planten, zou iedereen de rest van zijn leven gratis eten hebben. Niemand zou meer honger hebben.”

(lees verder onder de Instagram-post)

“Ik voel me gezonder”

De student uit Leiden is ervan overtuigd dat zijn fruitdieet gezond is en merkt enkel maar voordelen. Extra voedingssupplementen neemt hij dan ook niet. “Ik merk dat ik het beste functioneer als ik alleen maar fruit eet. Ik raak minder snel geïrriteerd, ik voel me veel relaxter, liefdevoller. Ik heb nooit echt een dip, heb de hele dag door energie en mijn humeur is altijd goed. Ik heb bovendien minder slaap nodig. Mijn haar is er ook mooier van geworden en mijn huid ziet er beter uit. Ik ben soms verkouden, maar dat is iedereen weleens.”

Het argument dat het suiker in fruit slecht is voor zijn tanden en gewicht weerlegt hij meteen. “Mijn tanden zijn alleen maar sterker geworden en van suiker word je niet per se dik, van te veel eten wel.”

Mees zelf beseft dat diëtisten en huisartsen zijn dieet zouden afkeuren. Toch wil hij er het liefst voor altijd mee doorgaan. “Zolang als ik me er goed bij voel. Dat is denk ik voor altijd. Ik denk dat ik ook wel een beetje gek ben en dat je gek moet zijn om alleen fruit te eten. Iedereen zegt dat het slecht voor je is. Maar wat ik ervaar, spreekt dat helemaal tegen. Daar kan niemand iets tegenin brengen.”

Hoe ongezond is een fruitdieet?

Sportdiëtiste Stephanie Scheirlynck meent echter dat het voor de gemiddelde mens geen goed idee is om voedingsgroepen zomaar te schrappen. “Na een tijdje krijg je dan sowieso tekorten. Op korte termijn merk je daar niet altijd iets van, maar op een gegeven moment zal dat naar alle waarschijnlijkheid voor problemen zorgen.”

De reden dat de Nederlandse student zijn fruitdieet nu al 16 maanden kan volhouden heeft volgens de diëtiste alles te maken met het hoge suikergehalte in fruit. “De koolhydraten in fruit zijn een bron van energie, dus dat verklaart waarschijnlijk waarom hij momenteel nog geen last van vermoeidheid heeft. Een mens heeft echter ook vet en eiwitten nodig en dat vind je niet in fruit,” legt Scheirlynck uit. “Vlees, vis of plantaardige vleesvervangers zijn echt wel belangrijk in een gezond voedingspatroon. Variatie in je voeding is eigenlijk het allerbelangrijkste.”

“Vet is noodzakelijk voor je weerstand en je hersenen. En eiwitten heb je nodig voor het onderhoud van je spieren. Voorlopig zal hij wel nog een tijdje op zijn vet- en eiwitreserves kunnen teren, maar dat zal ook niet blijven duren. Het is moeilijk om hier nu al uitspraken over te doen, maar als we zijn bloedwaarden over pakweg een jaar of iets langer zouden bekijken, zal hij wel tekorten hebben, vermoed ik. Ook zijn spiermassa zal naar alle waarschijnlijkheid aangetast zijn. Ik zou zo’n fruitdieet dus zeker niet aanraden aan mensen.”