Dankzij deze ingreep wordt er minder ruzie gemaakt op de speelplaats (en de buurt heeft er ook nog iets aan)

Sint-Niklaas - Geen ruzie, gedaan met elkaar plagen: de groene speelplaatsen hebben duidelijk een positief effect op de schoolkinderen in Sint-Niklaas. De stad blijft daarom financieel ondersteunen en hoopt dat de speelplaatsen buiten de schooluren voor iedereen opengesteld worden.

Het Sint-Niklase stadsbestuur geeft al enkele jaren een subsidie voor scholen die hun speelplaats groener willen maken. Al twaalf scholen speelden daarop in en het resultaat is opmerkelijk.

“Onze groene speelplaats opende na de paasvakantie. We merken dat de kinderen bij het spelen hier geen ruzie maken en ze plagen elkaar minder. We mengen telkens twee klassen van de lagere school met een kleuterklas en ook die mix blijkt te werken. De leerlingen van diverse leeftijden spelen veel meer samen met elkaar”, zegt Ilse Geirnaert, leerkracht in de basisschool aan Driegaaien.

De positieve resultaten motiveren het stadsbestuur om de financiële ondersteuning voort te zetten. Daarom is er voor dit jaar een bedrag van 45.000 euro uitgetrokken.

Niet permanent

Maar er is voortaan ook een opvallend nieuw criterium om financiële steun te krijgen. “De omvang van de subsidie hangt af van de participatie van de leerlingen, de betrokkenheid van de leerkrachten, directie en ouders, maar voortaan ook van het openstellen van de groene speelplaats buiten de schooluren. Er is steeds minder ruimte voor kinderen om buiten te spelen. Een groene speelplaats van een school kan dé buurtspeeltuin bij uitstek worden. Natuurlijk moet zoiets niet permanent, maar een woensdagnamiddag, een zaterdag of ergens in de vakantieperiode moet mogelijk zijn. We dagen de scholen uit hierover na te denken. De nieuwe projectaanvragen moeten voor 8 november binnen zijn. Een volledig plan hoeft helemaal niet: een deel van de subsidie gaat naar de opmaak van een ontwerp”, legt schepen van Jeugd Wout De Meester (Groen) uit.

Volgens Ilse Beirnaert moet zo’n stap goed voorbereid worden. “De kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen hier al terecht, maar openstellen voor de buurt gaat nog heel wat verder. We zouden moeten bekijken hoe dat praktisch geregeld kan worden. Er zal zeker toezicht moeten zijn, want we willen onze groene speelplaats wel in goede staat houden voor onze leerlingen.”