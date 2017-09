Heibel om verdwenen rolluiken: “We worden zomaar open en bloot zichtbaar vanop straat”

Eeklo - De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voert in Sint-Jozef niet alleen in de flats van het Wilgenpark renovatiewerken uit, ook in de woningen er rond wordt het buitenschrijnwerk aangepakt. Daarbij sneuvelen de rolluiken, tot ongenoegen van de bewoners.

De renovatiewerken in de huizen in onder meer de Schipdonkstraat en Begoniastraat omvatten voornamelijk het vervangen van de bestaande ramen door nieuwe ramen met dubbel glas. Maar de aannemer die de werken uitvoert, verwijdert daarbij de bestaande rolluiken en plaatst geen nieuwe meer. En daar kunnen de bewoners van de sociale woningen niet mee lachen: “De plaatsing van die nieuwe ramen met dubbel glas vinden we een goede zaak, maar er blijken ook nadelen aan verbonden. Nadelen die in de buurt voor heel wat ongenoegen en bezorgdheid zorgen. Vooral het verdwijnen van het rolluik zet kwaad bloed.”

Volgens de buurtbewoners zijn deze rolluiken zeer noodzakelijk: “Rolluiken zorgen voor verduistering, voor een grotere veiligheid, voor meer privacy... Het lijkt wel alsof we zonder rolluiken open en bloot zichtbaar van op de straat worden. Vooral bij de oudere bewoners zorgt dit voor onrust, dat is toch jammer?”

Overgordijnen

Steve Van Damme, directeur van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV) bevestigt dat ervoor werd gekozen om de rolluiken niet meer te vervangen. “Dit is een weloverwogen beslissing die al bij verschillende renovatiewerken van buitenschrijnwerk werd doorgevoerd”, zegt Van Damme. “Vroeger had een rolluik hoofdzakelijk twee doelstellingen: inbraakbeveiliging en verduistering. Wij kunnen stellen dat de nieuwe ramen met hun veiligheidsbeslag veel meer inbraakwerend zijn dan het vroegere rolluik. Daarnaast vormt de rolluikbak op het vlak van energiezuinigheid van een woning een probleem. Het is moeilijk om de rolluikbak goed te isoleren en daar waar het lint door de rolluikbak komt, stroomt altijd koude lucht de woning in en warme lucht de woning uit. Bij na-isoleren van de spouw worden we hier opnieuw met het probleem geconfronteerd dat de rolluikbak moet worden afgeschermd en niet kan worden geïsoleerd.”

Steve Van Damme begrijpt wel dat het probleem van de verduistering zal moeten worden opgevangen met overgordijnen. “Dit vraagt een aanpassing van onze bewoners”, beseft Van Damme. “Maar men mag niet voorbijgaan aan het feit dat de nieuwe ramen met het hoogrendementsglas een veel hoger isolerende waarde hebben dan huidige houten of PVC-ramen met hoofdzakelijk enkel glas. Op die manier maken wij als MBV in bestaande woningen ‘betaalbaar wonen’ verder mogelijk. Deze betaalbaarheid wordt hier gerealiseerd door een lagere energiefactuur en/of comfortverhoging. En dat vergt soms een offer, zoals het verwijderen van de rolluiken.”