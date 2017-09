Visoorlog wordt onafwendbaar: “Onaanvaardbaar dat ‘vreemdeling’ dag voor markt hier staat te verkopen”

Ertvelde / Evergem - Sinds kort verkoopt een West-Vlaamse vishandelaar in Ertvelde een dag voor de wekelijkse markt zijn producten. Dat zint de lokale vishandelaars uit Evergem niet. Twee verkopers maakten hun beklag bij het gemeentebestuur. Dat zoekt mogelijkheden om de ambulante verkoop op een niet-marktdag wettelijk te verbieden.

Dat extra verkooppunt van vis is schandalig voor de Evergemse middenstand Saskia Van Onacker

Saskia Van Onacker, de vrouw van vishandelaar Patrick Van Cauwenberge, bond tijdens de jongste bijeenkomst van de gemeenteraad de kat de bel aan. “We betalen aan de gemeente Evergem om op de wekelijkse markten van Ertvelde en Sleidinge te staan en nemen ook deel aan diverse acties van de gemeente. Het is dan ook niet aanvaardbaar dat een dag voor de markt in Ertvelde een vreemde handelaar zijn vis aan de man brengt”, stelde Van Onacker. “Dat extra verkooppunt van vis is schandalig voor de Evergemse middenstand. Als wij minder verkopen, is dat geen drama. Dat kunnen we 's anderendaags compenseren op een markt in een andere gemeente. Voor vishandel De Zeeparel is dat erger. Dat is puur verlies voor de uitbaatster van die nog enige viswinkel in onze gemeente”, betoogde Van Onacker.

Kathleen Creytens van De Zeeparel beaamt dat, maar wou niet reageren. Dat doet Evergems schepen van Markten Filip Lehoucq (CD&V) wel. “Omdat die vishandelaar met zijn kraam voor kledingzaak De Decker op privaat en niet op openbaar domein staat, kunnen we momenteel wettelijk niets doen. Die man verstoort de openbare orde niet, heeft alle nodige vergunningen en schaadt de volksgezondheid niet. Hij geniet de vrijheid van handel drijven. Het parkeren van zijn klanten op dat privaat terrein aan Aardeken, kunnen we evenmin verhinderen. Wat nu gebeurt, is echter niet goed. Zo kan men op privaat terrein om het even wanneer en bijna alles verkopen. Dat maakt me allerminst gelukkig”, bevestigt schepen Lehoucq.

Beschermen

“Samen met de Adviesraad voor Lokale Economie moeten we die zaak bekijken en eventueel ons gemeentelijk reglement op ambulante handel aanpassen. Dat zou kunnen door zoals in Gent de dag voor en de dag na een marktdag extra ambulante verkoop te verbieden”, suggereert schepen van Lokale Economie Kathleen Depoorter (N-VA). “Daarmee zouden we onze markten en hun kramers beschermen. Met een markt in Ertvelde op woensdag, in Sleidinge op vrijdag en op zaterdag in Evergem zou dan nog enkel de maandag overblijven voor extra ambulante verkoop. Samen met onze administratie wil het schepencollege deze of een andere mogelijkheid bekijken.”