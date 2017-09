Zwanger en in topvorm

Zwanger van haar derde kindje of niet: ook ten huize Crouch-Clancy moet er brood op de plank komen. En dus trok Abbey Clancy (31) nog eens haar topmodelschoenen aan en poseerde voor een fotoshoot voor de nieuwe serie van Next Top Model in Groot-Brittannië. Abbey is de wederhelft van Peter Crouch (36), de boomlange (2m01) spits van Stoke City. In het programma is ze het hoofd van de jury.