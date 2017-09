In Glabbeek heeft niemand binnenkort nog voorrang van rechts

Glabbeek - Steeds meer gemeenten schrappen de voorrang van rechts op hun drukste wegen. Ze zetten borden in de plaats die duidelijk maken wie voorrang heeft. “Omdat het principe verwarrend is en driekwart van de bestuurders er zich toch niet aan houdt’, zeggen experts. In Glabbeek (Vlaams-Brabant) schaffen ze de voorrang nu zelfs af op alle gemeentelijke wegen.

Op de agenda van de gemeenteraad van donderdag 14 september 2017 staat de volledige afschaffing van de voorrang van rechts in Glabbeek. Uit een referendum van de Dorpspartij bij ruim 500 inwoners bleek dat maar liefst 84,36% voor de volledige afschaffing van de voorrang van rechts is. Nadat de gemeenteraad van september de afschaffing heeft goedgekeurd, start er een informatiecampagne en op 10 november 2017 verdwijnt de voorrang van rechts dan effectief in gans Glabbeek.

Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij), de initiatiefnemer, benadrukt dat meerdere verkeersexperten de regel van de voorrang van rechts verwarrend en gevaarlijk vinden. En driekwart van de bestuurders houdt er zich toch niet aan.

Geen verwarring meer

In heel wat gemeenten, zoals in Dilbeek, werd de voorbije periode de voorrang van rechts al gedeeltelijk afgeschaft. “Maar wij kiezen in Glabbeek nu als één van de eerste gemeenten voor een volledige afschaffing van de voorrang van rechts zodat de voorrangsregeling overal dezelfde wordt en er geen enkele verwarring meer mogelijk is”, zegt Vandermeulen.

“Eerst komt er uiteraard een uitgebreide informatiecampagne naar de inwoners en weggebruikers. We doen dit zowel online als via het gemeentenieuws, maar gaan ook grote borden plaatsen op alle toegangsweg naar onze gemeente die grenst aan de buurgemeenten. Op deze informatieborden zal iedereen van eind september tot 10 november 2017 duidelijk kunnen lezen dat de voorrang van rechts in Glabbeek effectief verdwijnt op 10 november 2017”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Nieuwe signalisatie

“We hebben deze periode niet alleen nodig om de mensen te informeren, maar moeten ook heel wat nieuwe signalisatie plaatsen, oude verwijderen en verfwerken op het wegdek uitvoeren die de nieuwe voorrangswegen zullen aanduiden.”

“In onze voorbereidende inventarisatie maakte we een duidelijk onderscheid tussen de straten waar geen aanpassingen nodig zijn en deze waar er wel nodig zijn. Voor de straten waar aanpassingen zich opdringen, vroegen we eerst ook nog het advies van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). We dienen door de afschaffing van de voorrang van rechts maar enkele kruispunten aan te passen om er een snelheidsremmend effect te behouden. Zo wordt het kruispunt van de Torenstraat en Attenrodestraat versmald met verfwerken en rode paaltjes zoals we ook al eerder deden met het kruispunt Boeslinter en de Oplintersesteenweg. Maar ook het kruispunt Dries/Craenenbroekstraat wordt anders ingericht, hier zal de Craenenbroekstraat de voorrangsstraat worden en zal alle verkeer richting en komende van de school moeten stoppen. Door dit kruispunt anders in te richten doen we bewust de snelheid dalen in de schoolomgeving van Glabbeek”, zegt Simon Vandermeulen nog.

Automobielorganisatie VAB is al lang voorstander om de verouderde voorrangsregel voorrang van rechts volledig af te schaffen.