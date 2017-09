"Van Caraïbisch eiland Barbuda blijft niets meer over"

Het kleine Caraïbische eiland Barbuda is "totaal verwoest" na de doortocht van orkaan Irma. Dat heeft premier Gaston Browne van Antigua en Barbuda gezegd. Hij spreekt over minstens één dodelijk slachtoffer. Ook op het Franse deel van Sint-Maarten heeft Irma minstens zes mensenlevens geëist.

OPROEP: Bent u in het Caraïbisch gebied of in Florida? Laat het ons weten

Orkaan Irma trok woensdag over meerdere eilanden in het Caraïbisch gebied. Onder meer Barbuda, Antigua, Saba, Sint-Eustatius, maar ook Sint-Bartholomeus en Sint-Maarten kregen het zwaar te verduren: vloedgolven, overstromingen, uit de grond getrokken bomen, het verlies van elektriciteit, omver gewaaide auto’s en beschadigde huizen waren te zien op beelden tijdens en na het natuurgeweld.

"Momenteel hebben we slechts één dode geregistreerd", aldus de premier van Barbuda, maar de orkaan van categorie 5 heeft dermate veel vernieling aangericht dat er van het eiland van 1.600 inwoners "niets meer overblijft dan een puinhoop".

Premier Browne bekeek de schade vanuit de lucht en stelde vast dat "minstens 95 procent van de gebouwen beschadigd is". "Het hele eiland staat onder water. Op dit moment is Barbuda amper bewoonbaar", zei de premier aan lokale radiozender ABS. Op het naburige Antigua was er slechts lichte schade.

"Enorme ramp"

Ook het Franse deel van Sint-Maarten is "voor 95 procent" vernield, zo deelde voorzitter Daniel Gibbs van de Territoriale Raad mee. "Het is een enorme ramp. Ik ben in shock", zo verklaarde hij aan Radio Caraïbes International. Eerder had de prefect van het naburige Guadeloupe meegedeeld dat er in het Franse deel van Sint-Maarten al zes doden zijn geteld.

"Deze balans is niet definitief. We riskeren jammer genoeg nog meer ontdekkingen te doen", zo verklaarde de prefect aan journalisten.

Het door orkaan Irma getroffen Frans-Nederlandse eiland Sint-Maarten is nauwelijks bereikbaar en daardoor vrijwel afgesloten van de buitenwereld, verklaarde de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk woensdagavond.

Daardoor is er nog geen goed beeld is van de situatie. De minister noemt dat een "akelige gedachte". Hij herhaalde dat er veel schade is, ook aan belangrijke toegangspunten. Zo is het vliegveld ernstig beschadigd en de toegang tot de haven ook moeilijk. Hij wees erop dat de elektriciteit en verbindingen zijn uitgevallen.

Nederlandse hulp

Nederlandse militairen zijn intussen druk bezig om een beter beeld te krijgen van de situatie op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Dat gebeurt met patrouilles op de grond en door met een NH90-helikopter over het rampgebied te vliegen.



“We zullen slachtoffers te betreuren hebben”, zei de Franse president Emmanuel Macron na een crisisbijeenkomst van zijn regering. “Ik kan u al zeggen dat die balans zwaar en wreed zal zijn”, waarschuwde het Franse staatshoofd.

Orkaan scheert langs Puerto Rico

Woensdagavond lokale tijd passeerde de orkaan van categorie 5 op ongeveer 50 kilometer ten noorden van Puerto Rico, met winden tot 295 kilometer per uur. Ongeveer de helft van de drie miljoen inwoners zit zonder stroom en in het centrum en het noorden van het eiland zijn rivieren buiten hun bedding getreden.

De Amerikaanse regering had eerder al de noodtoestand uitgeroepen op Puerto Rico en de Maagdeneilanden. De gouverneur van Puerto Rico, Ricarde Rossello Nevares, had de bevolking ook al gevraagd om niet op straat te komen en beschutting te zoeken op veilige plaatsen.

Later vannacht doet Irma de Dominicaanse Republiek aan. Daar voorzag reisorganisator Thomas Cook eerder op de dag Belgische reizigers preventief van een andere accommodatie. In de stad Puerto Plata werd een tiental Belgen overgebracht naar een ander hotel. In de gemeente Punta Cana werden in alle hotels alle nodige maatregelen getroffen en konden de reizigers in hun hotel blijven.

Business as usual

Magaly Knapen uit Aarschot is samen met haar moeder Annick Geyskens op vakantie in Bavaro, een onder toeristen geliefde stad in Punta Cana. Ze besloten pas twee weken geleden de reis te boeken. Een vakantie eerder dit jaar was niet zo ontspannend als gehoopt, dus wilden ze nog “een weekje uitrusten”, zegt ze in een reactie aan Het Nieuwsblad.be. Maar “dat zal wel spannender worden dan verwacht”.

Voorlopig is er echter nog weinig te merken van de naderende orkaan die rond 22.00 lokale tijd (03.00 uur in België) wordt verwacht. Het is “business as usual”, aldus Magaly, terwijl mama Annick in het zwembad zit. “Als we niet beter zouden weten, hadden we niet geweten dat er een orkaan op komst is.” Het waait,de zee is wild en het water komt iets verder dan een dag eerder, maar dat is het.

Foto die Magaly maakte van het strand in Bavaro. Foto: Magaly Knapen

In en rond het hotel worden er wel al enige maatregelen getroffen, zegt Magaly gelaten. “De kokosnoten worden uit de boom gehaald en de strandstoelen zijn opgeruimd.” Dinsdag kregen ze een brief van het hotel waarin de gasten werden gewaarschuwd voor orkaan Irma en donderdag worden ze op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. Magaly en Annick werden ook geïnformeerd door hun reisorganisatie. Het avondeten wordt mogelijk vervroegd, waardoor de reizigers eerder naar de kamer kunnen. In het ergste geval kunnen de gasten naar extra veilige ruimtes.

Hoewel iedereen bezig is met de orkaan en sommige gasten zich ongerust voelen, zijn Magaly en haar moeder momenteel niet in paniek. “Ik voel me redelijk veilig. We zitten in een groot, stevig gebouw.” Ze denkt dat de lokale bevolking het zwaarder te verduren krijgt. Hoe ze de komende uren voor zich ziet? “Waarschijnlijk met een boek op de kamer.”

Beangstigend

Een andere Belgische Magali die ook in Bavaro is, is er minder gerust op. “Het is beangstigend”, zegt ze tegen La Libre. Ze is met haar vriend op vakantie voor haar verjaardag. Donderdag zullen ze de hele dag in hun hotelkamer doorbrengen met de gordijnen stevig dicht. Dat laatste doen ze op aanraden van de reisagent om te voorkomen dat er glas door de kamer zal vliegen, legt ze uit.

Schade op Sint Maarten. Foto: Twitter/Rode Kruis

Ze hebben niet veel informatie van het hotel gekregen, aldus Magali. Ze hoorden zondag over de komst van de orkaan van iemand buiten het hotel tijdens een excursie. “We vroegen direct om een andere kamer omdat onze vlakbij de zee lag Maar de receptioniste leek niet te begrijpen waarom we dat verzoek hadden.”

“Nu wachten we, zonder te weten wat te doen”, klinkt het nog.

Nachtmerrie: “We hebben het bed en de matras tegen het raam geschoven”

Voor Gino Berlingieri uit Genk veranderde zijn huwelijksreis in een nachtmerrie. Ook hij is, samen met zijn kersverse vrouw, in de Dominicaanse Republiek. “We krijgen totaal geen informatie van het reisbureau”, zegt hij tegen Het Belang Van Limburg. “We zijn heel ongerust en bang, we hebben zelfs het bed en de matras tegen het raam geschoven als bescherming. Het regent hier ondertussen al verschrikkelijk hard.”

Behalve Irma razen er momenteel nog twee orkanen op de Atlantische Oceaan. Het Amerikaanse National Hurricane Center heeft woensdag immers de stormen Jose en Katia geclassificeerd als orkanen.