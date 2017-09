Waarom ook onze doelmannen steeds vaker hun neus ophalen voor het klassieke rugnummer 1

Geen enkele zichzelf respecterende voetballer betreedt het veld nog zonder “tatoeage met boodschap”, schoenen in spuuglelijke kleuren en een ingestudeerde choreografie in geval van een doelpunt. En natuurlijk het hoogstpersoonlijke rugnummer waarmee hij voor eeuwig hoopt te worden vereenzelvigd. Doelmannen leken lang de uitzondering. Nu niet meer. Ook zij verwerpen hun klassieke nummer één. “Dit is de verpeutering van het voetbal...” Terwijl de miserie eigenlijk al begon in 1974.