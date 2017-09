Het duurde maanden om huurders uit zijn pand te krijgen, maar wat Julien daar aantrof tart iedere verbeelding

Geraardsbergen - De woning van Aalstenaar Julien Vanhoudenhove in de Pachterstraat in Geraardsbergen werd door de huurders in een puinhoop herschapen. De bewoners zijn er door een deurwaarder intussen uitgezet, maar het opgestapelde afval opruimen, wordt een hele klus.

Als je de deur opent in het rijhuisje in de Pachterstraat, slaat een penetrante geur je meteen in het gezicht. Vuilniszakken, afval, rommel en uitwerpselen bedekken de vloer. De keuken en badkamer zijn allesbehalve een toonbeeld van netheid en hygiëne, de ijskast en diepvriezer zitten vol bedorven voedsel en vliegjes. Ook de tuin betreden doe je best op eigen risico.

Zo trof verhuurder Julien Vanhoudenhove zijn woning aan nadat de huurders er door de deurwaarder waren uitgezet. Het doet heel hard denken aan het huurhuis in de Reepstraat, dat door de verhuurders onlangs ook in een puinhoop werd herschapen.

“Het begon in 2014 toen het OCMW mij vroeg om het huis te verhuren aan een gezin dat na een brand op zoek was naar een tijdelijke woonst,” zegt Vanhoudenhove. “Ik stond daar eerst wat weigerachtig tegenover. Uiteindelijk ging ik toch akkoord. De waarborg werd voldaan, de huur werd betaald. Na een tijdje verlieten de ouders de woning, de zoon bleef er wonen samen met zijn vriendin met wie hij intussen was gehuwd.”

Vuilnis stapelt op

De betaling van de huur ging vanaf dan met horten en stoten, het jonge koppel stapelde de schulden op. De huishuur werd dan toch na bemiddeling van het OCMW weer betaald, maar de verhuurder stelde vast dat het met de woning zelf van kwaad naar erger ging. Het huis raakte vol met vuil en afval. “Maar de huurder weigerde mij de toegang om hier samen een oplossing voor te vinden. Hij vroeg zelfs een woninginspectie aan en hoopte zo dat mijn huurhuis onbewoonbaar verklaard zou worden. Zo kon hij op mijn kosten verhuizen, maar dat ging uiteindelijk niet door.”

Huisbaas Vanhoudenhove kon via gerechtelijke weg de huurders eind vorige maand uit de woning laten zetten. “Wat ik toen in mijn huis aantrof, tart alle verbeelding. Tot 2014 was het huisje kraaknet, dat kan ik met foto's bewijzen. Er zit nu niets anders op dan de woning door een gespecialiseerde firma te laten ontsmetten en leeghalen. Extra kosten dus en dat bovenop de huurachterstand van 1.800 euro.”

Machteloos

Vanhoudenhove laat de woning in orde zetten om te verkopen. “Verhuren ga ik niet meer doen, daar heb ik de buik van vol. Als huurder heb je blijkbaar alle rechten, maar wat met mijn rechten als verhuurder? Ik ben de dupe. Dit heeft me veel tijd, geld en energie gekost.”

“Dit is helaas geen alleenstaand geval”, zegt schepen van Wonen en Huisvesting Martine Duwyn (Open VLD). “Alle begrip voor de verhuurder, maar als gemeentelijke overheid staan we machteloos in een huurconflict. We leggen wel een conformiteitsattest op aan de verhuurder, maar wat de plichten van een verhuurder betreft, hebben we geen wettelijke middelen.”