Alleen Pogba verkoopt meer shirts dan Lukaku en Hazard in Engeland

De Engelse sportwinkelketen Sports Direct heeft zijn jaarlijkse lijst met populairste voetbaltruitjes gepubliceerd. Voor het eerst staan twee Belgen in de top-drie. Romelu Lukaku (op 2) en Eden Hazard (3). Sports Direct is de marktleider in Engeland en de lijst wordt gezien als beste graadmeter voor de populairste voetballers.