Spectaculaire beelden: reddingshelikopter moet landen tussen bomen, lantaarnpalen en bovenleidingen kusttram

In de eerste aflevering van ‘Helden van Hier: In de Lucht’, die woensdag te zien was op VTM, probeert piloot Johan bij een interventie zijn helikopter behoedzaam neer te zetten op een smalle weg, tussen bomen, lantaarnpalen en bovenleidingen van de kusttram. Een huzarenstukje, want de rotoren van de helikopter slaan in de bomen.

Toch wil Johan - zo is in de video bovenaan te zien - koste wat het kost de heli op die plek neerzetten. Hij moet en zal een jongen die bij een aanrijding met een moto een open beenbreuk heeft opgelopen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen.

Elsa

Op de spoeddienst van het AZ Sint-Jan in Brugge wordt Elsa binnengebracht. Zij is uitgegleden over een plas water en heeft een diepe wonde in haar bovenarm. Die wonde moet genaaid worden, maar daar staat Elsa niet voor te springen.