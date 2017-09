‘Zware’ Belgen zien af in de Vuelta: "Ik dacht aan afstappen, maar er stond zoveel volk"

Chris Froome kende ondanks zijn lichtgewicht van circa 67 kilo een zware dag op het werk. Maar wat dan gezegd van onze Belgische niet-klimmers in de Vuelta?

Als er geen fans naast de weg hadden gestaan, dan was ik te voet gegaan Tim Declercq

“Man. Ik heb afgezien. Het was voortdurend aftellen”, zucht Tim Declercq, die 80 kilo naar boven moest zeulen. Ik had een 36x30-versnelling laten steken. Maar zelfs dat was misschien nog niet genoeg. Op het eerste steile stuk slipte mijn achterwiel. Dus moest ik de volledige klim in het zadel naar boven rijden.”

Te voet gaan deden de renner van Quick Step Floors en zijn collega’s niet. “Misschien hadden we het beter wel gedaan. Bij wijze van stil protest omdat ze de Vuelta zo zwaar maken. Ik heb tijdens de klim een paar keer gedacht aan afstappen. Maar ja, er stond zoveel volk. Iedereen zou het gezien hebben. Dan val je in affronten als prof. Als er geen fans naast de weg hadden gestaan, ik was te voet gegaan. Al was ook dat nog zwaar geweest. Met die klikschoenen was ik niet boven geraakt en mijn mountainbikeschoenen liggen thuis”, aldus Declercq, die als 121ste binnenkwam op 20’29” van de dagwinnaar.

Het was Tom Van Asbroeck op plaats 153 die de eer had als laatste Belg het arendsnest in Cantabrië te bereiken. “Dit was het steilste wat ik ooit al gedaan heb. Het was een stuk of vijf keer de Paterberg achter elkaar. Maar eigenlijk viel het nog mee. Op de tussenstukken kon je even uitblazen. Het was ook na een rustdag en een tijdrit waar de niet-klassementsmannen even konden recupereren. Had deze klim de dag voor een rustdag op het menu gestaan, dan was het er wel zwaar over geweest.”

Dat laatste vinden de ploegleiders ook. “Dit was er zwaar over”, zegt Dirk Demol van Trek-Sega­fredo. “Zelfs in de volgwagen was het lastig om boven te geraken. Het was hopen dat je niet stilviel, of het was voorbij. Ik had zelfs niet de tijd om naar mijn brandstofverbruik te kijken.”