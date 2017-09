Actieve Peruaanse vulkaan laat opnieuw van zich horen en barst tot 44 keer per dag uit

De Sabancaya, een actieve vulkaan in het Andesgebergte in Peru, barst sinds kort weer uit en bedekt grote delen van het Zuid-Amerikaanse land in een dikke laag as. De vulkaan laat tot 44 keer per dag van zich horen en spuwt metershoge aswolken uit, waardoor de inwoners van de omliggende dorpen voorzorgen moesten nemen om zich beschermen tegen de vulkanische activiteit.

Terwijl de orkaan Irma blijft doorrazen en vernieling zaait in Centraal-Amerika, zitten duizenden Peruanen met de handen in het haar door de Sabancaya. De actieve vulkaan barst sinds kort weer regelmatig uit en bedekt nu al 40 vierkante kilometer met as. De verwoestende aswolk bereikt tot 44 keer per dag een hoogte van minstens 3200 meter.

Het Peruaanse ministerie van Defensie doet er alles om de inwoners van de omliggende dorpen te beschermen en deelde al duizenden beschermende mondmaskers en stofbrillen uit.

De zeer actieve vulkaan van 5976 meter ligt in het Andesgebergte in het zuiden van Peru en barstte volgens de oudste verslagen al in 1695 uit. De meest actieve periode van de vulkaan begon in 1990 en het duurde toen acht jaar voor de Sabancaya weer een beetje kalmeerde.