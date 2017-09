Alleen kopmannen in businessclass naar Canadese koersen

Twee WorldTour-koersen in Canada en dat op amper twee weken van het WK: ideaal is het niet. Toch doen de organisatoren van Québec (vrijdag) en Montréal (zondag) er alles aan om het (jetlag)leed voor de renners zo veel mogelijk te verzachten. En dan zeker voor de toppers. Zo krijgt elke ploeg op de chartervlucht één zitje in businessclass ter beschikking en dat is doorgaans voor de kopman. Langs Belgische zijde was dat voorrecht voor Tim Wellens (Lotto-Soudal) en Oliver Naesen (AG2R).