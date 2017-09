Gedaan met huurlingenlegioenen zoals bij Chelsea: UEFA gaat maatregelen nemen

De Europese voetbalunie UEFA wil komaf maken met een omstreden praktijk bij Chelsea en diverse andere topclubs: jeugdspelers ­kopen, verhuren en verkopen zonder hen ooit bij de eerste ploeg te laten spelen. Binnenkort zouden profclubs maar een beperkt aantal spelers onder contract mogen hebben.

Kylian Hazard (22) trainde deze week met de eerste ploeg van Chelsea. Niet omdat hij dit weekend in de kern zit voor de verplaatsing naar Leicester. “Hij is niet goed genoeg voor de eerste ploeg”, zei zijn oudere broer Eden ­vorige week. Wel omdat Chelsea-trainer Antonio Conte spelers nodig had tijdens de interlandbreak. Zodra iedereen terug is, verdwijnt Kylian Hazard naar het beloftenelftal. Daar wordt hij klaargestoomd voor een verhuur in december of januari.

Elk jaar verhuurt Chelsea 30 tot 40 spelers aan andere clubs. Dit seizoen worden 5 spelers verhuurd aan andere Premier League-clubs, 15 aan Engelse lagereklassers en 13 aan buitenlandse clubs. Daarbij één speler in de Jupiler Pro League: Victorien ­Angban aan Waasland­Beveren.

Marktverstorend

In uitzonderlijke gevallen keert een speler terug om een basisplaats te veroveren bij Chelsea. Thibaut Courtois is zo’n uitzondering, Victor Moses, in ere hersteld door Antonio Conte, een andere. De meeste anderen worden weer verkocht zonder echt een kans te hebben gekregen in het eerste elftal. Vaak realiseert Chelsea een financiële meerwaarde op hun verkoop. Dat was het geval bij Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Deze zomer vertrok de ­Nederlandse verdediger Nathan Aké naar Bournemouth voor 21,7 miljoen euro. Een aardig bedrag voor een speler die één keer startte in de Premier League voor Chelsea.

Ook andere Europese topclubs maken gretig gebruik van het huursysteem. Omdat ze misbruik maken van hun goede naam – welke jeugdspeler wil er nu geen contract tekenen bij Chelsea? – vindt de Europese voetbalunie UEFA dat de clubs marktverstorend optreden. Ze beroven kleinere Europese clubs van jong talent met valse beloften. Niet de speelkansen in de eerste ploeg maar de financiële winst weegt door.

Bovendien verdenkt de UEFA de clubs ervan de verboden TPO te omzeilen. Met TPO of Third Party Ownership had een derde partij een deel van de transferrechten van beloftevolle spelers in handen. Nu traden de topclubs zelf in de praktijk op als handelaars in jong voetbaltalent.

Om de problematiek van de “huurlingenlegioenen” aan banden te leggen overweegt de UEFA een maximum in te stellen van (jeugd-)spelers die een club onder contract kan hebben. De materie wordt op dit ogenblik besproken op commissieniveau, maar moet nog bekrachtigd worden door het Uitvoerend Comité.