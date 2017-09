Belgische motorrijder komt ten val in Italië, vliegt tegen vangrail en wordt dan aangereden: zwaargewond afgevoerd

Een Belgische motorrijder is in Italië, nabij de Oostenrijkse grens, zwaargewond geraakt. Hij kwam woensdagnamiddag ten val na een slippartij en werd daarna aangereden. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd.

De 37-jarige Belg was op weg van Barbian naar Waidbruck, beide gehuchtjes van Zuid-Tirol. De enige route tussen beiden is een slingerend bergbaantje.

Daar kwam de man kwam de man ten val na een slippartij. In zijn val vloog hij tegen een vangrail om dan daarna aangereden te worden door een tegenligger. Hij is per helikopter naar ziekenhuis van Bolzano gebracht. Hoe de man het nu stelt, is niet bekend.