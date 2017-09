Team Sky geeft toe: “De video van de AG2R-renners aan de teamwagen komt van ons”

AG2R-renners Alexandre Geniez en Nico Denz werden deze week uit de Vuelta gezet, nadat videobeelden waren opgedoken waarin de twee renners aan de volgwagen van hun ploeg hingen. Team Sky heeft nu toegegeven dat de beelden van hen kwamen.

Het was een wel erg opvallend beeld: Alexandre Geniez en Nico Denz gingen tijdens de 15e etappe in de Vuelta (de bergrit naar de Sierra Nevada) zonder schroom aan de ploegwagen hangen en werden zo letterlijk voorbij enkele collega’s getrokken. De beelden zetten kwaad bloed in het peloton, waardoor de ploeg zich genoodzaakt zag om in te grijpen. Alexandre Geniez en Nico Denz werden door hun ploeg uit de Vuelta gezet, de wedstrijdorganisatie stuurde ploegleider Didier Jannel naar huis.

Team Sky van leider Chris Froome heeft nu bevestigd dat de bewuste beelden van iemand van hun ploeg kwamen. “We hebben het incident met de volgwagen gefilmd en de beelden zijn ongelukkig online beland”, aldus een woordvoerder van de Britse ploeg. “Maar we hebben de beelden niet naar een wedstrijdcommissaris gestuurd of een klacht bij de organisatie neergelegd. Als we een klacht zouden hebben gehad, dan zouden we dat altijd via de officiële kanalen hebben gedaan”, dekt Team Sky zich in.