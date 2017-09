CLUBNIEUWS. Kums en Sels moeten vrezen voor hun plaats, crisisoverleg in Luik

Na de interlandbreak richten we onze blik opnieuw op de vaderlandse competities. En daar is het uiteraard nog altijd in crisis voor landskampioen Anderlecht en Standard.

ANDERLECHT. Weiler gaat wisselen

Na de gemiste start met 5 op 15 mag Anderlecht morgen absoluut geen punten verliezen thuis tegen Lokeren. Volgens onze info denkt coach René Weiler er daarom aan zijn zoekend elftal fel te wijzigen. Opvallend: het gaat om veranderingen in élke linie en de coach overweegt vooral spelers te zetten die hem vorig jaar de titel opleverden.

Twee weken geleden op Gent wilde Weiler al kiezen voor Frank Boeckx omdat Matz Sels te veel ups en downs kende, maar op de dag van de match veranderde de coach nog van mening en Sels keepte ondanks de glansloze prestatie (0-0) een sterke partij. Daarom zou het pijnlijk zijn om de Newcastle-huurling nu te slachtofferen. Maar tegelijkertijd ligt Boeckx in de bovenste schuif bij Weiler. Andy Najar traint al drie dagen voluit en verteert dat goed. Van een operatie aan de hamstring is dus voorlopig geen sprake en hoewel hij sinds 16 maart geen officiële match meer speelde, mag de Hondurees morgen tegen Lokeren aan de aftrap verwacht worden.

Weiler wilde Kums eigenlijk tegen Gent al aan de kant laten, maar de transferperikelen van Dendoncker beslisten er toen anders over. Nu die laatste terug is én omdat Trebel als schakel tussen defensie en aanval uitstekend inviel in de Ghelamco Arena, dreigt Kums het kind van de rekening te worden. Voor de spits zijn er drie opties: Beric, Teodorczyk en Harbaoui. Dé verrassing is dat Hamdi Harbaoui effectief een optie ís. De Tunesiër mocht al invallen tegen Gent en dat versterkte nog meer zijn geloof in zichzelf.

CLUB BRUGGE. Decarli moet zich aanpassen

Bjorn Engels is weg, maar met Saulo Decarli (25) haalde Club Brugge een tijd geleden al een vervanger binnen. De Zwitser, die debuteerde tegen Standard, moet als complete verdediger de opbouw van achteruit mee verzorgen, al zal hij zelf nog wel aardig in die rol moeten groeien. “Zo’n driemansdefensie is ook voor mij een beetje nieuw. Ik speelde bij Braunschweig vooral als de linkse van twee centrale verdedigers, dus ik zal me hier wel moeten aanpassen. Ik hoop dat ik, als rechtsvoetige, als rechtse centrale verdediger uitgespeeld zal worden.”

STANDARD. Vanavond crisisoverleg tussen fans, spelers en bestuur

Zondag vanaf 18 uur brandt de hel weer in Luik. De immer geladen Waalse derby Standard-Charleroi wordt nog een paar graden heter door de belabberde sportieve situatie van de Rouches. De supporters pookten het vuur op met niet mis te verstane spandoeken en vanavond is er crisisoverleg tussen supporters, spelers en bestuur.

De voorbije dagen borrelde het ongenoegen van de fans op in de vorm van spandoeken die ze ’s nachts ophingen in de buurt van het stadion en het oefencomplex, in totaal zo’n vijftien stuks. De opschriften waren bijzonder scherp: “Kudde schapen te koop”, “B. Venanzi, drie jaar constructiewerken, maar waar zijn de fundamenten?”, “Gemiste transferperiode, slordige matchen, mentaliteit van werklozen... we zijn tegen de cumul van jullie incompetenties!!” En om de Waalse derby helemaal onder hoogspanning te zetten: “10/9: win of sterf. Hate RCSC”

Vanavond zitten supporters, enkele spelers en bestuur van Standard samen om de crisissituatie te bespreken. “We zijn een familie en binnen een familie moet je kunnen zeggen waar het op staat”, zegt Eddy Janssis van de overkoepelende supportersfederatie Famille des Rouches. “Dat zal ook gebeuren. Maar daarna zullen we de rangen sluiten en zondag honderd procent achter de ploeg staan. Als we aan de spelers volledige inzet vragen, moeten we ons ook als supporters volledig inzetten. Sclessin kan een vulkaan zijn en dat gaan we tonen.”

In de Franstalige media werd de komst van 1.300 Charleroi-supporters zondag al “de meest beveiligde verplaatsing uit de geschiedenis” genoemd.

STANDARD. Edmilson langer in het ziekenhuis

Junior Edmilson (22) moet enkele dagen langer in het ziekenhuis blijven ter observatie. De Belgische Braziliaan van Standard werd dinsdag opgenomen met zware maagproblemen. Het is zo goed als zeker dat hij zondag tegen Charleroi niet in actie komt. Agbo, Fai, Marin en Laifis keerden gisteren terug van interlandverplichtingen.

KV KORTRIJK. Lepoint weken out na enkeloperatie

Bij KV Kortrijk is Christophe Lepoint enkele weken out. De middenvelder blesseerde zich vorige week op training en werd maandag geopereerd aan de enkel. Voor de rest kan coach Anastasiou voor de derby van zaterdag op Zulte Waregem rekenen op een zo goed als voltallige kern. Elohim Rolland sloot opnieuw aan nadat hij wegens transferperikelen in de B-kern was verzeild geraakt.