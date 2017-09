Plasmawolk op weg naar aarde na enorme uitbarsting op zon

Brussel - Na de enorme uitbarsting op de zon woensdag is er een plasmawolk ontstaan die een Aarde-gerichte component heeft, zo hebben meerdere gespecialiseerde websites donderdag gemeld.

Woensdag bracht zonnevlek AR2673 een gewedige eruptie voort, de krachtigste in meer dan een decennium. Beelden van de Europees-Amerikaanse SOHO-satelliet maakten duidelijk dat die ook gepaard ging met een CME of plasmawolk. Die geladen deeltjes bewegen zich voort aan 1.100 tot 1.200 km per seconde, zegt het gespecialiseerde onderzoeksinstituut SIDC op het plateau van Ukkel.

Volgens spaceweatherlive.com lijkt de zonnvlek iets te veel naar het westen geroteerd opdat wij kop aan kop met de CME botsen. De website denkt dat de wolk ons vrijdag rond 8 uur zal bereiken. Mogelijk brengt dit geomagnetische stormen van de G2 of G3-klasse met zich mee, zegt ook SpaceWeather.com.

De explosie op de zon en de gevolgen ervan hebben een negatieve impact op het radiosignaal. In een groot gebied werden blackouts geregistreerd, zegt SWPC, en een uur lang werd vaak alle contact verbroken.

Inmiddels is een CME van een vroegere maar minder zware uitbarsting aangekomen.

Een geomagnetische storm is een tijdelijke storing in de magnetosfeer van onze planeet.

Geomagnetische stormen zijn ook voor fotografen een interessant fenomeen, want dan kan poollicht ontstaan.