Man vraagt vriendin ten huwelijk, maar enkele minuten later slaat het noodlot toe

Een romantisch huwelijksaanzoek is maandag uitgedraaid in een drama in het Japanse Miyakojima. Enkele minuten nadat een 32-jarige man zijn vriendin ten huwelijk had gevraagd, viel hij van een brug. Hij overleefde de val niet.

Volgens de politie had de man zijn vriendin meegenomen voor een ritje over de bekende Irabu brug. Daar parkeerde hij de wagen opeens aan de kant van de weg. Eenmaal uitgestapt, vroeg hij haar ten huwelijk.

Maar enkele minuten later keerde hun geluk. De man gleed uit op de dertig meter hoge brug en viel naar beneden. Dat melden lokale media.

Zijn vriendin belde onmiddellijk de hulpdiensten, die een grootschalige zoekactie op touw zetten. Pas zeven uur later troffen zij het levenloze lichaam van de man aan in zee. Hij werd later in het ziekenhuis doodverklaard.

Uit onderzoek blijkt dat de man te veel gedronken had.