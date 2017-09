Deze drie nieuwsgezichten stuurt VRT naar ‘De Slimste Mens ter Wereld’

De overwinning in de wacht slepen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Dat is opnieuw het doel van de VRT. Om daar in te slagen, wagen nieuwsanker Goedele Wachters, presentator van ‘De Zevende Dag’ Xavier Taveirne en Amerika-correspondent Björn Soenens dit jaar hun kans. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Voor het vijftiende seizoen van de televisiequiz gooit de nieuwsdienst van VRT een pak ervaring in de strijd. Bedoeling is om net zoals Freek Braeckman (2009) en Linda De Win (2010) de overwinning in de wacht te slepen.

Vooral de deelname van Björn Soenens is opmerkelijk. Tot vorig jaar was hij hoofdredacteur van de VRT Nieuwsdienst, nadien vertrok hij naar New York om er voltijds verslaggever te worden. Binnenkort komt hij terug naar België om familie en vrienden te bezoeken. En deel te nemen aan ‘De Slimste Mens’.

Xavier Taveirne startte vorige week - na een uitgebreide carrière bij Radio 1 - in het vernieuwde programma ‘De Zevende Dag’ aan de zijde van Phara De Aguirre. Derde in het team is Goedele Wachters.