Bondscoach Martinez schrijft Nainggolan nog niet af: “Het is niet persoonlijk”

Bondscoach Roberto Martinez was te gast bij “Van Gils en Gasten” op één na de kwalificatie van de Rode Duivels voor het WK. Martinez was naar eigen zeggen “trots” op de prestatie van de nationale ploeg maar kreeg ook (uiteraard) een vraag over de veelbesproken niet-selectie van Radja Nainggolan. “Het is niet persoonlijk.”

“We hebben moeten leren winnen, ook als we niet goed spelen”, blikte Roberto Martinez terug op de WK-kwalificatie en de moeizame zege in Griekenland. “De zege in Griekenland deed dan ook erg veel deugd: we toonden dat we meer wilden winnen dan hen.”

“Mijn belangrijkste taak was een hechte groep te maken en ze laten beseffen dat ze in een geweldige positie zitten, want we hebben een geweldig talentrijke groep waarmee we iets kunnen bereiken. Het mentale aspect maakt het verschil in grote tornooien. Of we wereldkampioen kunnen worden? Je moet bescheiden blijven maar we geloven er sterk in en hebben geweldige fans, nu zullen we zien hoe ver we geraken. Mexico ‘86 (toen de Rode Duivels vierde werden, red.) is nog steeds een grote inspiratie voor ons.”

En dan kwam er natuurlijk de onvermijdbare vraag over Radja Nainggolan, die door Martinez niet werd opgeroepen voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland.

“Dat is mijn job, ik ben geen bondscoach geworden om gemakkelijke en populaire beslissingen te nemen. Ik moet een gropep creëren die het beste is om te presteren. Het is niet persoonlijks, maar er is competitie nodig in de groep en spelers moeten tonen wat ze kunnen. Ze moeten mij en de staf impressioneren. Op en naast het veld. Ik kan spelers enkel beoordelen op basis van wat ik zie als ze bij mij zijn met de nationale ploeg. En ik kies dan de best mogelijke optie. Maar hij kan terugkeren, zeker. Ik volg in totaal 55 spelers, het zou fout zijn om bepaalde spelers niet meer op te roepen.”

“Toen ik hier aankwam hadden ze me gezegd dat ik niet te veel naar de Jupiler Pro League moest kijken want alle beste spelers zaten in het buitenland, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik ga graag naar Belgische clubs kijken en onder de indruk geraken van jonge spelers. Ik wil het beste doen voor de groep.”