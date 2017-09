Zware vergissing: agent schiet fotograaf neer die geen geweer maar camera bovenhaalt

De politie van Clark County heeft bodycambeelden vrijgegeven van een jammerlijke schietpartij. Agent Jake Shaw hield maandagavond de wagen van nieuwsfotograaf Andy Grimm tegen tot hij plotseling dacht dat de man een geweer bovenhaalde. Hij vuurde snel twee schoten af richting de 37-jarige fotograaf, maar zag al snel in dat hij een grote fout had begaan.

In plaats van een geweer wilde de fotograaf namelijk zijn camera tonen aan de agent. Grimm was namelijk op pad om wat foto’s te nemen van het onweer tot hij langs de kant van de weg moest stilstaan.

Amper enkele seconden na de schoten besefte de agent dat hij zich zwaar had vergist. Hij liep meteen in de richting van de fotograaf en vroeg zijn collega’s via de radio om medische bijstand. “Andy, mijn excuses”, zei hij meteen. “Het leek alsof je een geweer wilde nemen die in je jeep lag.”

Nieuwsfotograaf Andy Grimm. Foto: © Facebook / Andy Grimm

Grimm probeerde hem nog uit te leggen dat hij zwaaide naar de agent en de lichten van zijn wagen liet knipperen, maar begrijpt dat hijzelf ook verantwoordelijk was voor de schoten. “Het is ook mijn fout”, stelde hij. “Godzijdank heb je me maar één keer geraakt.”

Administratief geschorst

De situatie werd Shaw op een bepaald moment zelfs even te veel. Hij huilde en bad dat de fotograaf in leven zou blijven. Ondertussen probeerde hij met zijn hand het bloeden te stelpen terwijl de hulpdiensten in aantocht waren.

Grimm is intussen geopereerd en werd dinsdag ontslagen uit het ziekenhuis. Volgens zijn vader kan hij momenteel goed slapen maar heeft hij nog altijd veel pijn. “Nu ik me oké voel, ben ik niet meer boos op hem. Maar dat was wel anders toen ik daar op de grond lag”, vertelde hij in een interview aan Daily News. “Ik ken Jake. Ik wil niet dat hij hierdoor zijn job verliest.” Shaw is voorlopig administratief geschorst tot het onderzoek is afgerond.