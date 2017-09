Maria Sharapova weet waarom Serena Williams haar haat: “Eén ding heeft ze me nooit vergeven”

Maria Sharapova heeft haar memoires neergeschreven in een nieuw boek: “Unstoppable: My Life So Far” of “Niet te stoppen: mijn leven tot dusver”. De Russische praat er over haar schorsing van 15 maanden (“een mindfuck die als een worm in mijn hersenen zat”) maar ze praat ook openhartig over haar rivaliteit met Serena Williams. “Er is één ding dat ze me nooit heeft vergeven.”

Sharapova werd in 2016 geschorst voor het gebruik van Meldonium, een geneesmiddel dat werd gebruikt voor de behandeling van kransslagaderziekte. In april maakte ze haar comeback na een dopingschorsing van vijftien maanden. De voormalige nummer een van de wereld kreeg een wildcard voor het US Open dat ze in 2006 won en sneuvelde uiteindelijk in de 1/8e finales. De 30-jarige Russin (momenteel 146e op de WTA-lijst) moest in de vierde ronde het onderspit delven voor de Letlandse Anastasija Sevastova (WTA-17).

Waarna ze ongetwijfeld dure juwelen bij Bulgari of handtassen bij Chloé ging kopen, want exclusief shoppen blijkt haar “retail therapy” bij een nederlaag. “Als je het gevoel hebt dat je een psycholoog moet zien, ga dan shoppen en koop een paar schoenen. Als het echt goede schoenen zijn, zijn al je zorgen meteen verdwenen. Waarom 300 dollar betalen voor de praatjes van een psychiater wanneer je hetzelfde kunt betalen en uiteindelijk elke dag een mooi paar schoenen kan dragen? Dat is gezond verstand!”

Het geheim van Serena

Maar dat shoppen hielp haar echter niet tijdens de “nachtmerrie” van haar dopingschorsing. In haar boek onthult ze echter dat ze gedurende dat anderhalf jaar één ding nooit vergat: het geheim dat ze kende over tenniskampioene en eeuwige rivale Serena Williams. De enige speelster die ze vreesde en die ze haast onmogelijk kon kloppen...

Het “geheim” dateert van 2004, toen Sharapova als 17-jarige de Amerikaanse op Wimbledon wist te kloppen en dat als motivatie gedurende haar ganse carrière zou meedragen. Sharapova betrapte de Amerikaanse na die nederlaag immers al wenend in het clubhuis.

“Ik denk niet dat ze me ooit vergeven heeft dat ik getuige was van dat kwetsbare moment”, schrijft Sharapova. “Ik denk dat Serena me haatte omdat ik dat magere kind was dat haar klopte op Wimbledon, tegen alle verwachtingen in. Ik denk dat ze me haatte omdat ik haar iets had afgepakt dat haar toebehoorde. Ik denk dat ze me haatte omdat ik haar op haar laagste moment heb gezien. Maar meestal denk ik dat ze me haatte omdat ik haar hoorde huilen. Ze heeft me dat nooit vergeven.”

In haar boek spreekt Sharapova wel haar bewondering uit voor Serena als speelster: “Haar fysieke présence op het veld is veel sterker en groter dan je je realiseert op tv. Ze heeft dikke armen en dikke benen en is zo intimiderend en sterk. Het is het hele pakket - haar aanwezigheid, haar vertrouwen, haar persoonlijkheid. Zelfs nu kan ze me nog als een klein meisje doen voelen.”

Serena zit sindsdien nog altijd in haar hoofd - “de onoverwinnelijke vijand” - en de Amerikaanse komt ook meerdere keren voor in haar boek maar ze haalt er ook haar motivatie uit “om iedereen te verslaan”.