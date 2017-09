Mode De billen van Kendall, de pruik van Kim en de gewaagde Doutzen: dit was de modeshow van Tom Ford

De Amerikaanse ontwerper Tom Ford heeft woensdag tijdens de New Yorkse modeweek zijn collectie voorgesteld voor komende lente. Die beschikt over eighties aerobics invloeden, een vleugje space en elegante silhoutten met een strakke snit en eventueel wat bling. Topmodellen van het moment Gigi Hadid en Kendall Jenner waren van de partij op de catwalk. Die laatste droeg een licht transparante jurk die haar bilpartij toonde. Halfzus Kim Kardashian zag het vanop de eerste rij en had voor de gelegenheid nog eens haar blonde pruik uitgehaald. Bij de genodigden was ook het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes, die een wel heel gewaagde oranje jurk - zonder ondergoed - droeg.