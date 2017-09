Heb je er altijd van gedroomd om prins of prinses te worden? Dan is dit misschien jouw kans

Op de vraag wat ze later willen worden, hebben kinderen vaak steevast een duidelijk antwoord klaar: prins of prinses. Voor de meesten komt die droom uiteraard niet uit, maar Disneyland geeft mensen die dat toekomstbeeld zijn blijven koesteren nu toch nog een kans.

Voor de viering van de 25ste verjaardag van Disneyland is het pretpark namelijk op zoek naar nieuwe personeelsleden om de rol van prins of prinses te vertolken.

“Wij zoeken enthousiaste mensen met veel energie die in de huid willen kruipen van beroemde Disneyfiguren om zo mee te doen aan onze parades en stoeten”, staat er te lezen. “We zijn ook op zoek naar performers die lijken op mannelijke of vrouwelijke figuren uit Disney om onze bezoekers te begroeten.”

Kandidaten moeten minstens achttien jaar oud zijn en de Franse of Engelse taal beheersen. De sollicitaties vinden in verschillende landen en steden plaats. Op 15 september is Amsterdam aan de beurt. Hier vindt u meer informatie.