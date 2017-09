Anderlecht stelt fier nieuwste aanwinst voor (maar die zal nooit een officiële wedstrijd spelen)

Meet #RSCA 's first official e-sporter! Watch the FULL on https://t.co/lUkR6vkIcd ! #RSCAesports #esports pic.twitter.com/Q4gz15Mszl

Anderlecht stelde vandaag hun nieuwste aanwinst officieel voor: Zakaria Bentato (21). Zijn naam zal je echter nooit op een officieel wedstrijdblad zien staan, hij zal de eer van de Brusselse club immers enkel verdedigen in de virtuele wereld. Bentato is de eerste officiële e-sporter van Anderlecht en zal de club vertegenwoordigen op toernooien rond de bekende voetbalgame FIFA 17.

Met z’n 256 waren ze, de FIFA-spelers die in april afzakten naar het Constant Vanden Stockstadion. Anderlecht organiseerde er de eerste fase van hun zoektocht naar een professionele eSporter, een persoon die de club zal vertegenwoordigen op toernooien rond de bekende voetbalgame FIFA 17. Een unicum in het Belgische voetbal. Uiteindelijk werd dat dus Zakaria Bentato.

“De 21-jarige Bentato werd na een grondige selectie, met onder meer een heus e-sportstoernooi op onze fandag in juli, gekozen uit honderden kandidaten om de eer van Paars-Wit hoog te houden op virtueel vlak”, klinkt het op de website. “In samenwerking met Hello bank! zal Bentato nu zo goed mogelijk begeleid worden in de aanloop naar en tijdens het verloop van de diverse toernooien waaraan hij zal deelnemen. Hij krijgt dan ook een eigen aangepast wedstrijdshirt, met rugnummer 96 (een verwijzing naar zijn geboortejaar).”

“De Brusselaar, die tot zijn 17 jaar ook zelf voetbalde, zal zijn taak als e-gamer verder combineren met zijn studies Economische Wetenschappen aan de Universiteit Saint-Louis. Dat hij een begenadigd gamer is, bewees hij eerder al met een eerste plaats op het Belgisch Kampioenschap Electronic Sports World Cup en een plek in de top 16 van het Internationaal Kampioenschap Electronic Sports World Cup in 2016.”