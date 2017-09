De Obama's wel, de Trumps niet: dit is de lijst met best geklede beroemdheden ter wereld

Modeblad Vanity Fair heeft naar jaarlijkse een lijst vrijgegeven met de best geklede beroemdheden ter wereld. Daarin is ook deze keer een plaatsje gereserveerd voor de Obama’s, maar de Trumps zijn nergens te bespeuren. Al zit er wel iemand tussen die Melania goed kent.

Al sinds 1940 brengt Vanity Fair elk jaar een lijst uit met de best geklede mensen ter wereld. Van actrice Audrey Hepburn tot prinses Diana en Jackie Kennedy: de klassevolle dames wisten in het verleden een plekje te veroveren. Qua politieke figuren zijn de Obama’s de laatste jaar echte habitués en in de categorie koppels staan ook de Franse president Emmanuel Macron en diens vrouw Brigitte te blinken.

Melania en Donald Trump Foto: PN

First lady en stylist: 0-1

Maar van de Trumps - nocht Melania, noch Ivanka - is geen enkel spoor te bekennen. Als de eer van het huidige Witte Huis een beetje wordt verdedigd, dan is het door Hervé Pierre. Doet de naam geen belletje rinkelen? Dat kan, want hij staat niet constant in de schijnwerpers. De stylist, voormalig creatief directeur bij het Amerikaanse modemerk Carolina Herrera, heeft een wereldberoemde klant: Melania Trump zelf. De huidige first lady moet dus het onderspit delven.

Een overzicht van de mannen en vrouwen op de lijst van het modeblad, opgesplitst in verschillende categorieën

Koningin Letizia, Charlotte Gainsbourg en Solange Foto: PN

Vrouwen

Model Anh Duong

Actrice Charlotte Gainsbourg

Journaliste en schrijfster Kirsten Green

Zangeres Solange Knowles

Juwelenontwerpster Eugenie Niarchos

Styliste en ontwerpster Rebecca de Ravenel

Zangeres Rihanna

Koningin Letizia van Spanje

Royal Amelia Windsor

Russische zakenvrouw Dasha Zhukova

Harry Styles, Justin Trudeau en LeBron James Foto: PN

Mannen

Baas van het Amerikaanse ballet Roberto Bolle

Tennisster Roger Federer

Acteur Donald Glover

Basketbalspeler LeBron James

Artiest Henry Koehler

Architect Daniel Romualdez

Schrijver Jack Scholssberg

Violist Charlie Siem

Zanger en acteur Harry Styles

Eerste minister van Canada Justin Trudeau

Hollywood

Actrice Cate Blanchett

Zoë Kravitz, dochter van

Zangeres Janelle Monáe

Actrice Rth Negga

Acteur Dev Patel

Rihanna en Brigitte Macron Foto: PN

Koppels

Emmanuel en Brigitte Macron

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima

Barack en Michelle Obama

