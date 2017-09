Nu strijden ze nog broederlijk samen, maar wat zal er gebeuren met de Arabieren en de Koerden eens ISIS verslagen is? “Alleen God weet het”

Op bovenstaande foto ziet u een Arabische scherpschutter en zijn Koerdische bevelhebber. Ze maken allebei deel uit van een elite-eenheid die strijdt tegen Islamitische Staat (ISIS) in het Syrische Raqqa. Ondanks de grote verschillen tussen hun gemeenschappen werken ze perfect samen, gesterkt door hun gezamenlijke haat ten opzichte van de terreurorganisatie. Maar wat als ISIS verslagen wordt? Wat als de oorlog ten einde loopt?

Hij is nog maar 23, maar toch heeft Erdal (nom de guerre) al heel wat ervaring. De Koerd strijdt al sinds zijn zeventiende in de rangen van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), een elite-eenheid van de Syrische Democratische Krachten (SDF). In die zes jaar nam hij deel aan alle grote gevechten tegen ISIS in Syrië.

Erdal heeft dan ook een persoonlijke vete af te rekenen met de terreurorganisatie. In 2015 werd zijn oom ontvoerd omdat hij geprobeerd zou hebben om enkele vrouwen uit de slavernij te redden. Hij bleef in gevangenschap tot de terroristen hem begin dit jaar onthoofdden op een plein in Raqqa.

De jonge Koerd heeft echter nog een ander motief voor zijn inzet: het verslaan van ISIS is een nieuwe stap in het realiseren van de droom van zijn volk: een autonome regio in het noorden van Syrië. Al vreest hij dat er na de val van ISIS zich meteen een nieuwe strijd opdringt: tegen Turkije. “Ze hebben nu al troepen naar Syrië gestuurd”, aldus Erdal. “Niet zozeer om ISIS te verslaan, maar om onze ambities te temperen.”

Moppen tappen en dansen

Een van de soldaten onder leiding van Erdal, is de Arabier Abdullah. De twee mannen komen ondanks hun verschillende achtergrond erg goed overeen. Net voor ze op een nieuwe missie vertrekken, zitten ze nog wat moppen te tappen en weet Abdullah zijn chef zelfs nog te overtuigen om deel te nemen aan een traditionele Arabische dans.

Abdullah had al een pak militaire ervaring toen hij de eenheid van Erdal vervoegde. Hij deed jaren dienst bij de 4e Gewapende Divisie, een van de best getrainde en uitgeruste onderdelen van het Syrische leger. Ook hij zint op wraak. ISIS-militanten hebben zijn broer, eveneens een soldaat, gedood. En in zijn thuisstad Ain Issa, ten noorden van Raqqa, moest hij drie jaar het schrikbewind van ISIS verduren. Zo werd hij eens gedwongen om zijn eigen vrouw in het openbaar af te ranselen omdat ze zich niet hield aan de strikte ‘dress code’ die de terreurorganisatie oplegde. “Een persoonlijke vernedering die ik nooit zal vergeten, nooit zal vergeven”, aldus Abdullah.

Foto: AFP

“Identiteitskaart terugkrijgen”

Hij werd zelfs eens opgepakt nadat hij sigaretten de regio had binnengesmokkeld. Hij wist te ontsnappen, maar de terroristen hebben zijn identiteitskaart wel nog steeds in hun bezit. “Ik wil Raqqa mee helpen bevrijden zodat ik mijn kaart terugkrijg (lacht).”

Ook Abdullah vreest echter wat er komt na de strijd om de Syrische stad, het laatste grote ISIS-bolwerk in het land. “De inwoners kennen hun folteraars, aangezien vele locals zich bij ISIS gevoegd hebben. Ik ben bang dat velen op wraak uit zullen zijn en dat er na de oorlog nog een bloedbad zal volgen. Ik hoop op vrede, maar alleen God weet wat er na ISIS komt.”

Foto: AP

Steun Verenigde Staten

Nog een gevaar: de onderlinge strijd tussen de Arabische en de Koerdische gemeenschap. Tot nu toe is het SDF een groot succes. Hoewel veel afdelingen uitsluitend uit Koerden of uitsluitend uit Arabieren bestaan, zijn er ook gemengde divisies, waar wonderwel samengewerkt wordt. De twee hebben nu dan ook nog een gemeenschappelijke vijand. Wat als die wegvalt?

De alliantie wordt op dit moment ook bijeengehouden door de coördinatie en de logistieke steun van de Verenigde Staten. Voor de Arabische strijdkrachten is de aanwezigheid van de Amerikanen een unieke kans om belangrijke training, fondsen en ervaring te verwerven. “De Koerden beschouwen de alliantie meer als essentieel voor het verzekeren van hun claim op het noorden van Syrië”, aldus Noah Bonsey, Syrië-expert van de Internationale Crisis Group. “Hoe meer gebied ze veroveren op ISIS, hoe sterker ze staan in de toekomstige onderhandelingen over wie het voor het zeggen krijgt in de regio.”

Het is duidelijk: beide gemeenschappen hebben erg uiteenlopende motieven voor hun strijd tegen ISIS. Maar zal die band standhouden eens de terreurorganisatie verslagen is?

Raqqa, een stad in puin. Foto: REUTERS

“Bittere wraak”

Bij ISIS proberen ze alvast tweedracht te zaaien. Eerder deze week gooiden ze een video online waarin ze de Arabieren waarschuwden dat ze zich niet bij de Koerden mochten voegen. “Jullie zullen er spijt van krijgen. Jullie zullen onze bittere wraak moeten ondergaan”, verklaart een militant alvorens er beelden worden getoond van een onthoofding van een gevangengenomen Arabische soldaat.