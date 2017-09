Higuain niet langer alleen grootverdiener in Serie A, Nainggolan blijft Mertens voor en staat in top-10

Gonzalo Higuain blijft de best betaalde voetballer van de Serie A maar de 29-jarige Argentijnse spits van Napoli werd in de lijst van La Gazzetta dello Sport bijgehaald door Leonardo Bonucci, de 30-jarige Italiaanse verdediger die de overstap maakte van Juventus naar AC Milan. Van de Belgen blijft Radja Nainggolan bij AS Roma de grootverdiener, Dries Mertens moet het bij Napoli ondanks zijn status als topscorer met heel wat minder stellen.