Eleven Sports rijft uitzendrechten van Chelsea TV binnen en stelt enkele opvallende analisten voor

Brussel - TV-zender ELEVEN SPORTS heeft zijn voetbalaanbod uitgebreid met Chelsea TV, het officiële clubkanaal van Chelsea. Met Frank Boeckx, Jérémy Perbet en Mogi Bayat voegt het ook enkele opvallende nieuwe analisten toe aan zijn panel.

De internationale sportzender heeft een meerjarige overeenkomst afgesloten met het officiële clubkanaal van de Londense ploeg van Rode Duivels Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi. Dat heeft ELEVEN SPORTS donderdag bekendgemaakt.

Chelsea TV wordt geprogrammeerd op ELEVEN SPORTS 3, dat beschikbaar is via Proximus en op de website en de app van ELEVEN SPORTS. Naast de integrale wedstrijden van de eerste ploeg en de reserveploeg toont het clubkanaal ook exclusieve interviews met de spelers en extra nieuwtjes vanuit de kleedkamer.

Abonnees van ELEVEN SPORTS kunnen in België en Luxemburg kijken naar competitievoetbal uit onder meer de Spaanse La Liga, de Italiaanse Serie A, de English Football League, de English Football League Cup, de Franse Ligue 1, de kwalificatiewedstrijden voor het WK in Rusland, alsook de EHL hockey en wedstrijden uit de NBA.

ELEVEN SPORTS zag in 2015 het levenslicht en heeft intussen een wereldwijd netwerk van internationale en lokale sporten in verschillende landen. De sportzender werkt in België met bekende voetbalanalisten en co-commentatoren, zoals Gilles De Bilde, Bob Peeters, Stephane Demol, Franky Van der Elst en Wesley Sonck. Ook Anderlecht-keeper Frank Boeckx zal af en toe als analist fungeren.

Langs Waalse zijde worden Kortrijk-spits Jérémy Perbet en spelersmakelaar Mogi Bayat aan het analistenpanel toegevoegd.